ВОЗ назвала «слухами» предположения о том, что вакцины от COVID-19 могут вызвать бесплодие

«Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие, — сказала она. — Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности», — отметила она, добавив, что «не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие».
О’Брайен опровергла также предположения о том, что вакцины от коронавируса могут приводить к изменению ДНК у человека, а содержащиеся в них химические вещества наносить вред здоровью.
«Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными», — заверила она, подчеркнув, что все компоненты вакцин «тщательно тестируются».
«Вакцины действительно состоят из ряда различных элементов, но каждый из них тестируется», — пояснила руководитель департамента ВОЗ.
Препараты сначала испытываются на животных, и при этом «осуществляется тестирование на предмет возникновения проблем любого рода». После этого проводятся клинические испытания с участием десятков тысяч людей, и только затем вакцины могут быть применены для иммунизации широких слоев населения.
«Безопасность — это наиболее важная часть клинических испытаний. Каждая вакцина проходит оценку безопасности», — констатировала О’Брайен, добавив, что процесс промышленного производства лекарственных препаратов сопровождается контролем, чтобы все ингредиенты были «высочайшего качества и безопасности для применения людьми».
По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрирован 105 394 301 случай заражения коронавирусом, умерли 2 302 302 пациента.