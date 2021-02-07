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7 февраля, источник: ТАСС

ВОЗ назвала «слухами» предположения о том, что вакцины от COVID-19 могут вызвать бесплодие

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как «слухи» предположения о том, что прививка против COVID-19 может вызывать бесплодие. Подобные опасения не соответствуют действительности, заявила в воскресенье в интервью руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

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Источник: РИА "Новости"

«Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие, — сказала она. — Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности», — отметила она, добавив, что «не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие».

О’Брайен опровергла также предположения о том, что вакцины от коронавируса могут приводить к изменению ДНК у человека, а содержащиеся в них химические вещества наносить вред здоровью.

«Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными», — заверила она, подчеркнув, что все компоненты вакцин «тщательно тестируются».

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«Вакцины действительно состоят из ряда различных элементов, но каждый из них тестируется», — пояснила руководитель департамента ВОЗ.

Препараты сначала испытываются на животных, и при этом «осуществляется тестирование на предмет возникновения проблем любого рода». После этого проводятся клинические испытания с участием десятков тысяч людей, и только затем вакцины могут быть применены для иммунизации широких слоев населения.

«Безопасность — это наиболее важная часть клинических испытаний. Каждая вакцина проходит оценку безопасности», — констатировала О’Брайен, добавив, что процесс промышленного производства лекарственных препаратов сопровождается контролем, чтобы все ингредиенты были «высочайшего качества и безопасности для применения людьми».

По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрирован 105 394 301 случай заражения коронавирусом, умерли 2 302 302 пациента.

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