00:44 (мск), источник: ТАСС
Минздрав составил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин,
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«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин,
При этом отмечается, что результаты клинического исследования по оценке эффективности и безопасности фавипиравира позволяют разрешить применение препарата не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях.
«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возможно назначение препаратов с предполагаемой этиотропной эффективностью “off-label” (то есть применение с медицинской целью не соответствует инструкции по медицинскому применению), при этом их назначение должно соответствовать этическим нормам, рекомендованным ВОЗ», — следует из документа.
В рекомендациях также отмечается, что данных о связи различных мутаций нового коронавируса с тяжестью течения COVID-19, их влиянии на эффективность существующих
«Большинство зарегистрированных мутаций SARS-CoV-2 не имеют функционального значения. В настоящее время нет данных о связи мутаций в геноме SARS-CoV-2 с тяжестью и прогнозом течения COVID-19, а также их влиянии на чувствительность и специфичность диагностических наборов реагентов и эффективность вакцин», — сказано в документе.
Исследования свойств нового британского штамма продолжаются, однако к настоящему времени нет сведений о более тяжелом течении или более высокой летальности при коронавирусной инфекции, вызванной данным вариантом вируса, следует из текста рекомендаций Минздрава.
«Появление мутаций является типичным для
Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ряда ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным Всемирной организации здравоохранения, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.
Поражение почек является наиболее частым вариантом нелегочного поражения коронавирусом в связи с наличием
«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый девятый человек в мире имеет хроническую болезнь почек (ХБП), данная проблема приобретает уровень неинфекционной эпидемии. Частота ОПП варьирует в пределах от 5,1 до 27% случаев и является самостоятельным независимым фактором риска летального исхода, увеличивая его вероятность в 1,9−4,4 раза в зависимости от стадии. Данное осложнение наблюдается у 68% пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом», — говорится в рекомендациях.
Отмечается также, что при потребности пациентам в искусственной вентиляции легких вероятность острого повреждения почек возрастает в 10,7 раз, а имеющееся исходное заболевание почек на фоне интоксикационного синдрома, вызванного COVID-19, может ускорить прогрессирование почечной недостаточности.
В ведомстве также сообщили, что специалисты изучают возможную связь между дефицитом фолиевой кислоты и развитием осложнений COVID-19 со стороны
«Изучается возможная связь между дефицитом фолиевой кислоты, гипергомоцистеинемией и развитием осложнений COVID-19 со стороны сердечнососудистой системы, а также значение их коррекции препаратами, содержащими фолиевую кислоту, в лечении новой коронавирусной инфекции», — следует из текста рекомендаций.
Одышка при заражении новой коронавирусной инфекцией наблюдается в 30% случаев, при этом в наиболее тяжелой форме она развивается к 6−8 дню после инфицирования.
«Инкубационный период [коронавируса] составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5−7 суток. Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ: повышение температуры тела (> 90%); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; одышка (30%); утомляемость (40%); ощущение заложенности в грудной клетке (> 20%). Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Наиболее тяжелая одышка развивается к 6−8 дню от момента инфицирования», — следует из данных Минздрава.
«Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела», — следует из рекомендаций.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 967 281 случай заражения, выздоровели 3 456 210 человек, умер 76 661. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.