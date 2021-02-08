Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
10Крещенские купания
01:06 (мск), источник: РБК

Россия возобновила полеты еще в две страны

С 8 февраля россияне могут улететь еще в две страны — Грецию и Сингапур. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 28 января.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика

Было решено, что эпидемиологическая обстановка в этих странах позволяет возобновить с ними авиасообщение.

Рейсы будут выполняться из Москвы: в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.

При этом в Греции сохраняются ограничения на въезд россиян — страна ограничила число въезжающих из России 500 в неделю. У них должен быть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых обозначено их место проживания в стране. Ограничения действуют с сентября, они неоднократно продлевались. Последний раз их продлили 6 февраля, до 22 февраля.

Читайте также
Вирус-классом: риск заразиться COVID-19 возрастает при долгом полете

Сингапур также установил достаточно жесткие правила для въезда иностранцев. В середине декабря он запустил инициативу Connect@Singapore для того, чтобы «вновь открыть границы контролируемым и безопасным путем».

В рамках инициативы въезд в город-государство разрешен ограниченному числу путешествующих в целях бизнеса, по официальным поводам или по вопросам, имеющим большую экономическую важность. Таким иностранцам разрешен въезд в страну на срок не более 14 дней при условии наличия отрицательного теста на коронавирус. Путешественникам разрешат проживать в специально подготовленных для этого гостиницах, они также должны будут проходить медицинские обследования и тесты на антигены.

В конце января Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, однако в них сохраняются ограничения на въезд туристов и посещение стран разрешено только отдельным категориям граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Навальному увеличивают срок заключения новыми судами. За что судят теперь
В МХТ имени Чехова нашли мертвым мужчину
Байден не увидел повода для конфликтов с Китаем
Киев обвинил Берлин в искажении истории Второй мировой войны
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Цукерберг предложил альтернативу офисам
ВОЗ тревожит эффективность вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР
У 70-летней дикой птицы снова вылупился птенец
Hi-Tech
Как использовать купоны на AliExpress Инструкция по использованию купонов на сайте и в приложении AliExpress
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Дети
Мария Миронова с годовалым сыном отдыхает на Мальдивах Актриса показала милое фото с мальчиком
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь