01:06 (мск), источник: РБК
Россия возобновила полеты еще в две страны
С 8 февраля россияне могут улететь еще в две страны — Грецию и Сингапур. Решение об этом принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 28 января.
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Было решено, что эпидемиологическая обстановка в этих странах позволяет возобновить с ними авиасообщение.
При этом в Греции сохраняются ограничения на въезд россиян — страна ограничила число въезжающих из России 500 в неделю. У них должен быть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых обозначено их место проживания в стране. Ограничения действуют с сентября, они неоднократно продлевались. Последний раз их продлили 6 февраля, до 22 февраля.
Сингапур также установил достаточно жесткие правила для въезда иностранцев. В середине декабря он запустил инициативу Connect@Singapore для того, чтобы «вновь открыть границы контролируемым и безопасным путем».
В рамках инициативы въезд в
В конце января Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, однако в них сохраняются ограничения на въезд туристов и посещение стран разрешено только отдельным категориям граждан.