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10:36 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 15 916 зараженных коронавирусом. Это минимум с 21 октября

Общее количество зафиксированных случаев заражения в стране достигло 3 983 197.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
10:53 (мск)Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 916, это минимальный показатель с 21 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 983 197, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 881, до 3 472 091. По данным штаба, доля уже выздоровевших увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 407 против 432 днем ранее, это минимум с 30 ноября. Всего от инфекции умерли 77 068 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,93%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 728, до 945 452. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,18%. Днем ранее в столице выявили 2 028 инфицированных.

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