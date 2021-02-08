10:36 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 15 916 зараженных коронавирусом. Это минимум с 21 октября
Общее количество зафиксированных случаев заражения в стране достигло 3 983 197.
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МОСКВА, 8 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 916, это минимальный показатель с 21 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 983 197, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,4%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 881, до 3 472 091. По данным штаба, доля уже выздоровевших увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов
Ситуация в Москве
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 1 728, до 945 452. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,18%. Днем ранее в столице выявили 2 028 инфицированных.