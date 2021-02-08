12:01 (мск), источник: ТАСС
Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом
Средненедельные показатели заболеваемости снизились в три раза, сообщил президент Украины.
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КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась: средненедельные показатели заболеваемости снизились в три раза.
Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
«Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших», — сказал глава государства.