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12:12 (мск), источник: Моя Планета

Почему верблюд плюется?

Посещая зоопарк, будьте осторожны.

Источник: CC0/Manuela_Burkhalter
Отвечает Наталья Костицына, к. б. н, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ

Верблюды плюются во всех: сородичей, людей, а иногда даже в хищников. Считается, что они ведут себя так в возбужденном, раздраженном или агрессивном состоянии. Например, самцы, которые борются за самку, или самки при защите детенышей.

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Во врагов верблюды плюются потому, что зловонная субстанция может ошеломить противника. Но правильнее считать, что плевание представляет собой ритуализованную, то есть направленную в безопасное русло, агрессию. В пользу этого говорит тот факт, что при ухаживании самцы «выдувают» пузыри из слюны, и самки предпочитают тех, у кого слюны больше.

Верблюды — жвачные животные, то есть они пережевывают «жвачку», частично «переваренную» в желудке и отрыгнутую растительную пищу. Следовательно, плевок представляет собой смесь пережеванной пищи и слюны, которые имеют неприятный запах.

Так что лучше верблюдов не нервировать, поскольку плюются они и в людей, причем не только в тех, которые их дразнит, но и в тех, которые проявляет чрезмерное любопытство. Это доказывает замерзшая слюна, которую можно увидеть зимой на ограждениях вольеров в зоопарке. Кстати, там чаще всего плюются самцы.

Плеваться могут и многие другие животные, например, ламы.

Они, как и викуньи, являются родственниками верблюдов и плюются приблизительно в тех же ситуациях.

При защите могут плеваться некоторые виды кобр, при этом они целятся в глаза потенциальному противнику. К смерти человека такое попадание не приведет, но может стать причиной временного или постоянного нарушения зрения.

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Есть те животные, которые плюются при охоте. Пауки-плеваки плюют в жертву специальной паутиной. Брюхоногие моллюски бочечки (долиумы) выстреливают из хоботка специальной массой, которая растворяет твердый панцирь голотурий, морских звезд и ежей. Рыбы-брызгуны сбивают струей воды насекомых с ветвей деревьев над водой. Мне довелось видеть кормление брызгунов в зоомагазине в Перми: струи воды летели по крайней мере на 1,5 м.

В случае опасности срыгивают пищу многие птицы, такие как чайки, чистики, глупыши, цапли. Выделяют из клоаки зловонную жидкость змеи. Выворачивают внутренности голотурии (морские огурцы). Некоторые при защите «выстреливают» в агрессоров. Например, скунсы выпускают струю дурно пахнущей жидкости из желез на задней части тела.

Могут «плеваться» дельфины. Во время исследований способности этих морских млекопитающих к счету среди прочих команд была такая: облить десятого человека в ряду. Дельфины, набрав в рот воды, ее выполняли. Иногда они просто любят похулиганить, облив посетителей дельфинария.

Плюются обезьяны. А еще так поступают люди, хотя значение и причины поведения последних до сих пор не ясны.

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