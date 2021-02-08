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12:26 (мск), источник: Life.ru

На саратовского депутата от КПРФ Бондаренко составили протокол о нарушении проведения митинга

Его отпустили из отдела полиции после оформления документов.

Правоохранители составили административный протокол за участие в несогласованной акции 31 января на депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Поводом стало нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

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«После того как был составлен протокол и были даны объяснения, мне предложили расписаться за статью 51 (Конституции РФ) и за статью 25.1 (КоАП РФ), которая как раз предполагает наличие у меня защитника. Полицейский сказал, что он мне будет предоставлен в суде», — рассказал Бондаренко, покидая отдел полиции после оформления документов, на видео, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы саратовского обкома КПРФ.

Прибывший к отделу защитник Бондаренко уточнил, понадобятся ли депутату услуги представителя, на что получил положительный ответ.

На канале саратовского обкома партии на «Ютубе» также опубликовано видео, где полицейский предлагает Бондаренко проехать в суд для рассмотрения материала об административном правонарушении и предупреждает, что в противном случае будет оформлено административное задержание. В данный момент проходит заседание Фрунзенского районного суда Саратова по этому делу.

Напомним, Бондаренко задержали сегодня около его дома.

Депутат прежде прославился тем, что как-то решил питаться «макарошками» на три с половиной тысячи рублей — стоимость продуктовой корзины в регионе. Но экономить он решил не только на продуктах: журналисты нашли у депутата большой долг за коммунальные услуги — свыше 56 тысяч рублей. Позднее Бондаренко завершил «макаронную диету».

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