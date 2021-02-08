12:26 (мск), источник: Life.ru
На саратовского депутата от КПРФ Бондаренко составили протокол о нарушении проведения митинга
Его отпустили из отдела полиции после оформления документов.
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Правоохранители составили административный протокол за участие в несогласованной акции 31 января на депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Поводом стало нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
«После того как был составлен протокол и были даны объяснения, мне предложили расписаться за статью 51 (Конституции РФ) и за статью 25.1 (КоАП РФ), которая как раз предполагает наличие у меня защитника. Полицейский сказал, что он мне будет предоставлен в суде», — рассказал Бондаренко, покидая отдел полиции после оформления документов, на видео, опубликованном в
Прибывший к отделу защитник Бондаренко уточнил, понадобятся ли депутату услуги представителя, на что получил положительный ответ.
На канале саратовского обкома партии на «Ютубе» также опубликовано видео, где полицейский предлагает Бондаренко проехать в суд для рассмотрения материала об административном правонарушении и предупреждает, что в противном случае будет оформлено административное задержание. В данный момент проходит заседание Фрунзенского районного суда Саратова по этому делу.
Напомним, Бондаренко задержали сегодня около его дома.
Депутат прежде прославился тем, что