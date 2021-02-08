Ученые связали появление COVID-19 с изменением климата

На появление коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, могло напрямую повлиять изменение климата. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета. Исследование опубликовал научный журнал Science of the Total Environment.
Масштабные климатические изменения за последнее столетие произошли в том числе в провинции Юньнань на юге Китая и граничащих с ней районах Мьянмы и Лаоса. Речь идет о повышении средней температуры и содержания углекислого газа в атмосфере, что повлияло на изменение типа растительности в этих регионах. «Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах», — говорится в исследовании, выдержка из которого приводится на сайте Кембриджского университета.
В результате в Юньнань перебралось 40 новых видов летучих мышей, которые могли стать переносчиками многих типов коронавирусов. Ученые назвали эту область в Юго-Восточной Азии горячей точкой, где мог возникнуть SARS-CoV-2.
Исследователи составили карту растительности за последние сто лет, используя данные о температуре, осадках и облачности.
Также они изучили информацию о растительных предпочтениях летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Они пришли к выводу, что за этот период видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру.
«Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы, перенося с собой свои вирусы», — заявил один из авторов, сотрудник факультета зоологии Кембриджского университета Роберт Бейер. По его словам, это привело к появлению более вредоносных возбудителей заболеваний.
Авторы отмечают, что большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку.
Однако увеличение количества видов рукокрылых в конкретном регионе, вызванное изменением климата, повышает вероятность, что там может появиться вирус, опасный для человека.
Коронавирус начал широко распространяться в конце декабря 2019 года. Очагом распространения считается рынок в китайском городе Ухань. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.
В августе 2020 года вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще несколько лет назад. Они обнаружили диссертацию врача Ли Сю, который лечил горняков из провинции Юньнань. В 2012 году они очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19.