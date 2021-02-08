Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 февраляДень российской науки, дуэль между Пушкиным и Дантесом, открытие зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
15:39 (мск), источник: РБК

Ученые связали появление COVID-19 с изменением климата

По данным специалистов, климатические изменения на юге Китая увеличили численность и видовое разнообразие летучих мышей в этом регионе, что способствовало формированию новых видов коронавирусов, в том числе опасных для человека.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
16:52 (мск)Инфекционист назвал причины повторного заболевания коронавирусом
Новости по темеПолная статистика
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На появление коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, могло напрямую повлиять изменение климата. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета. Исследование опубликовал научный журнал Science of the Total Environment.

Масштабные климатические изменения за последнее столетие произошли в том числе в провинции Юньнань на юге Китая и граничащих с ней районах Мьянмы и Лаоса. Речь идет о повышении средней температуры и содержания углекислого газа в атмосфере, что повлияло на изменение типа растительности в этих регионах. «Это создало подходящую среду обитания для многих видов летучих мышей, которые преимущественно живут в лесах», — говорится в исследовании, выдержка из которого приводится на сайте Кембриджского университета.

В результате в Юньнань перебралось 40 новых видов летучих мышей, которые могли стать переносчиками многих типов коронавирусов. Ученые назвали эту область в Юго-Восточной Азии горячей точкой, где мог возникнуть SARS-CoV-2.
Новость
Врач: китайские власти скрыли масштаб вспышки

Исследователи составили карту растительности за последние сто лет, используя данные о температуре, осадках и облачности.

Также они изучили информацию о растительных предпочтениях летучих мышей, чтобы определить глобальное распространение каждого вида в начале 1900-х годов. Они пришли к выводу, что за этот период видовое разнообразие летучих мышей изменилось по всему миру.

«Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы, перенося с собой свои вирусы», — заявил один из авторов, сотрудник факультета зоологии Кембриджского университета Роберт Бейер. По его словам, это привело к появлению более вредоносных возбудителей заболеваний.

Авторы отмечают, что большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку.

Однако увеличение количества видов рукокрылых в конкретном регионе, вызванное изменением климата, повышает вероятность, что там может появиться вирус, опасный для человека.

Коронавирус начал широко распространяться в конце декабря 2019 года. Очагом распространения считается рынок в китайском городе Ухань. В марте 2020-го Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

В августе 2020 года вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще несколько лет назад. Они обнаружили диссертацию врача Ли Сю, который лечил горняков из провинции Юньнань. В 2012 году они очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наталия Анисимова

 Бриллиант во лбу: зачем американский рэпер инкрустировал себе камень
Рэпер Гнойный задержан после несанкционированной акции
Путин заявил о лидерстве России в создании вакцины от COVID
Врачи рассказали, как обследоваться после бессимптомного COVID
Песков заявил о мешающих повышению пенсий «черных полосах»
В «Калашникове» нашли замену пистолету Макарова
Кончаловский рассказал, когда откажется от актрисы Высоцкой
Зерновой союз просит Путина отменить ограничения экспорта зерна
Стало известно, где в России самый дешевый бензин
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда красивый? А посмотрите на его жену
5 привычек, которые сокращают срок службы ручника
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Hi-Tech
Человек или собака? Фигура в лесу вызвала недоумение у интернет-пользователей Кого увидите вы?
Горячие темы на Авто
А не кажется ли вам, товарищи, что мы уже совсем зажрались? Или третий сорт не брак. 473
Гипотетически 197
ЛЮБОВЬ. 195
а дядя Вася жарит в темноте. 174
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
Наталья Подольская сравнила себя в детстве с 5-летним сыном Певица показала архивный снимок
Леди
Молодая жена Цекало показала пикантное фото в одной рубашке Дарина восхитила сеть роскошной фигурой.
Новости партнеров
С виду обычная землянка, а внутри скрывается дворец (фото)
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Как выглядит муж "Русской амазонки" Натальи Кузнецовой
Как сложилась судьба космонавта Крикалева, которого "забыли" в космосе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь