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14:44 (мск), источник: Московский комсомолец

Кончаловский заявил, что откажется от Высоцкой в силу возраста

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о счастливом браке с актрисой Юлией Высоцкой. Супруги живут вместе на протяжении 20 лет.

Источник: РИА "Новости"

При этом звездная блондинка также является главной музой деятеля искусства. О том, почему Высоцкой достаются все главные роли в фильмах, Кончаловский рассказал в интервью YouTube-шоу Ксении Собчак.

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В своих картинах Кончаловский всячески старается подчеркнуть в супруге талант трагической актрисы. По мнению Собчак, такой подход вполне может выйти режиссеру, что называется, боком. Не секрет, что личные отношения нередко становятся причиной нелепых режиссерских ошибок.

В ходе интервью Собчак отметила, что совсем скоро может наступить такой переломный момент, когда Высоцкая попросту не будет подходить на главную роль. На это режиссер ответил, что сделает выбор в пользу качественного кинематографа. По его словам, его жена «достаточно рациональный, умный и понимающий человек».

«Нужно стараться быть объективным, потому что глупо давать актрисе роль, которую ей тяжело играть по возрасту», — подчеркнул Кончаловский.

Летом 2021 года Высоцкая отпразднует свое 48-летие. Актриса по-прежнему выглядит цветущей и нередко хвастается шикарной фигурой. Она активно занимается спортом и практикует голодание.

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