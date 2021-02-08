14:44 (мск), источник: Московский комсомолец
Кончаловский заявил, что откажется от Высоцкой в силу возраста
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о счастливом браке с актрисой Юлией Высоцкой. Супруги живут вместе на протяжении 20 лет.
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При этом звездная блондинка также является главной музой деятеля искусства. О том, почему Высоцкой достаются все главные роли в фильмах, Кончаловский рассказал в интервью
В своих картинах Кончаловский всячески старается подчеркнуть в супруге талант трагической актрисы. По мнению Собчак, такой подход вполне может выйти режиссеру, что называется, боком. Не секрет, что личные отношения нередко становятся причиной нелепых режиссерских ошибок.
В ходе интервью Собчак отметила, что совсем скоро может наступить такой переломный момент, когда Высоцкая попросту не будет подходить на главную роль. На это режиссер ответил, что сделает выбор в пользу качественного кинематографа. По его словам, его жена «достаточно рациональный, умный и понимающий человек».
«Нужно стараться быть объективным, потому что глупо давать актрисе роль, которую ей тяжело играть по возрасту», — подчеркнул Кончаловский.
Летом 2021 года Высоцкая отпразднует свое 48-летие. Актриса