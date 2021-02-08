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18:34 (мск), источник: РБК

Росстат назвал число умерших россиян c СOVID-19 в 2020 году

Смертность в России в 2020 году выросла на 18%, или на 323,8 тыс. человек, из них около половины — это умершие с COVID-19, следует из данных Росстата. Число умерших с коронавирусом за время пандемии превысило 162 тыс. человек.

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Источник: РИА "Новости"

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель—декабрь 2020 года достигло 162 249 человек, следует из данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

По предварительным данным статведомства, общая смертность в России по итогам 2020 года возросла на 18% в годовом выражении, или на 323,8 тыс. человек, достигнув 2,124 млн умерших.

«Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID», — заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова на брифинге перед публикацией данных Росстата. «Исходя из темпов роста заболеваемости [коронавирусом в конце прошлого года], мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным. Так и произошло, и это повлияло на общие годовые показатели смертности», — сказала она.

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По словам Голиковой, половина избыточной смертности прошлого года приходится на летальные исходы с подтвержденным коронавирусом (независимо от того, стал ли он главной причиной смерти или второстепенной), но данные носят предварительный характер и впоследствии будут уточняться. Вице-премьер указала, что существенную долю избыточной смертности 2020 года сформировали случаи, когда люди умерли от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и т.д., ассоциированных с заражением COVID-19.

Доля умерших с COVID-19 (по всем категориям смертности) в апреле—декабре достигла 5% от количества подтвержденных случаев заболевания — 3 159 297 человек по состоянию на 30 декабря, по данным оперативного штаба правительства.

В целом коэффициент смертности в России в 2020 году, по данным Росстата, вырос до 14,5 умерших на 1 тыс. человек (против 12,3 в 2019 году).

Естественная убыль населения с начала 2020 года достигла 688,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый период 2019 года (минус 316,2 тыс. человек).

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Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в декабре составило 44 435 человек, став самым высоким показателем с начала пандемии в России.

  • Основной причиной смерти COVID-19 в декабре стал для 25 980 человек: он идентифицирован в полном объеме при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
  • У 5570 умерших вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.
  • COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания для 2065 человек.
  • У 10 820 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений иного заболевания.

Росстат пересмотрел данные по смертности c COVID-19 за ноябрь. Согласно обновленным данным, общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (по всем четырем категориям) в этом месяце составило 37 609 человека по сравнению с 35 645 умершим в предыдущей оценке.

Юлия Старостина

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