Коронавирус в Европе: новые запреты и редкие послабления

Даже в разгар предыдущих локдаунов в отношении североирландцев ограничений не вводилось, однако сейчас правительство Ирландии объявило в стране пятый (наивысший) уровень эпидемиологической угрозы и вводит самый жесткий карантин с начала пандемии. В частности, ирландцам запрещено отдаляться от своих домов больше, чем на 5 километров.
В связи с тем, что горнолыжный сезон во Франции пока не начался и вряд ли в этом году состоится вообще, сотни тысяч французов решили коротать зиму на беговых лыжах. На курортах с трассами для лыжной ходьбы выстраиваются километровые очереди, люди стоят в кассу за билетом в среднем 1,5−2 часа. Менеджеры горнолыжных курортов обращают внимание на отсутствие логики в некоторых решениях властей.
Ученикам французских школ с понедельника запретили носить самодельные маски внутри помещений. Отныне к занятиям будут допускать только при наличии медицинских масок.
Кроме того, власти Франции намерены пересмотреть трудовое законодательство с тем, чтобы разрешить сотрудникам всех отраслей есть ланч на рабочем месте. На протяжении многих лет это было запрещено, люди обедали в близлежащих кафе или в столовых в своем здании, но в создавшейся ситуации, говорят в правительстве, необходимо сделать все для сдерживания коронавируса.
Франция занимает шестое место в мире и второе в Европе по числу заболевших — здесь поставлено почти 3,4 млн диагнозов, умерли более 79 тыс. заболевших.
Австрия ослабила карантинные меры, несмотря на то, что статистика заражаемости остается высокой. Открылись музеи, зоопарки и магазины товаров не первой необходимости, но число посетителей, одновременно находящихся в помещении, будет ограничено.
Вернулись к работе парикмахерские и салоны красоты, но клиентам необходимо предоставлять подтверждение отрицательного теста на Covid-19. Маски обязательны во всех общественных местах, причем это должны быть не одноразовые медицинские, а маски более сложной конструкции с фильтром. Рестораны и отели по-прежнему закрыты.
Снова начались занятия в австрийских школах, ученики будут регулярно тестироваться на коронавирус. Также вернулись за парты ученики младших классов в Дании и Словакии.