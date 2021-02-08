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19:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в Европе: новые запреты и редкие послабления

Правительство Ирландии предприняло беспрецедентный шаг, запретив въезд жителям Северной Ирландии без уважительной причины. К таким причинам относится работа в ключевых областях по другую сторону границы или визит в медицинские учреждения. Нарушителей таких правил с понедельника будут штрафовать на 100 евро.

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Источник: GETTY IMAGES

Даже в разгар предыдущих локдаунов в отношении североирландцев ограничений не вводилось, однако сейчас правительство Ирландии объявило в стране пятый (наивысший) уровень эпидемиологической угрозы и вводит самый жесткий карантин с начала пандемии. В частности, ирландцам запрещено отдаляться от своих домов больше, чем на 5 километров.

В связи с тем, что горнолыжный сезон во Франции пока не начался и вряд ли в этом году состоится вообще, сотни тысяч французов решили коротать зиму на беговых лыжах. На курортах с трассами для лыжной ходьбы выстраиваются километровые очереди, люди стоят в кассу за билетом в среднем 1,5−2 часа. Менеджеры горнолыжных курортов обращают внимание на отсутствие логики в некоторых решениях властей.

Ученикам французских школ с понедельника запретили носить самодельные маски внутри помещений. Отныне к занятиям будут допускать только при наличии медицинских масок.

Кроме того, власти Франции намерены пересмотреть трудовое законодательство с тем, чтобы разрешить сотрудникам всех отраслей есть ланч на рабочем месте. На протяжении многих лет это было запрещено, люди обедали в близлежащих кафе или в столовых в своем здании, но в создавшейся ситуации, говорят в правительстве, необходимо сделать все для сдерживания коронавируса.

Франция занимает шестое место в мире и второе в Европе по числу заболевших — здесь поставлено почти 3,4 млн диагнозов, умерли более 79 тыс. заболевших.

Австрия ослабила карантинные меры, несмотря на то, что статистика заражаемости остается высокой. Открылись музеи, зоопарки и магазины товаров не первой необходимости, но число посетителей, одновременно находящихся в помещении, будет ограничено.

Клиенты австрийских парикмахерских обязаны предоставить отрицательный тест на Covid-19 | Источник: GETTY IMAGES

Вернулись к работе парикмахерские и салоны красоты, но клиентам необходимо предоставлять подтверждение отрицательного теста на Covid-19. Маски обязательны во всех общественных местах, причем это должны быть не одноразовые медицинские, а маски более сложной конструкции с фильтром. Рестораны и отели по-прежнему закрыты.

Снова начались занятия в австрийских школах, ученики будут регулярно тестироваться на коронавирус. Также вернулись за парты ученики младших классов в Дании и Словакии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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