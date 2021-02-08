19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чудесное спасение зайца от волка попало на камеру наблюдения (видео)
«Ну, погоди!» в реальной жизни.
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В соцсетях появилось видео, снятое камерой наружного наблюдения на территории аэропорта в селе Соколовка в республике Коми.
В 30-секундном ролике разворачивается настоящая драма.
Сначала в кадре появляется белый заяц, который пролез под забором на территорию аэропорта, а следом за ним через пару секунд появляется серый волк. Хищник понимает, что потерял добычу — он растерянно смотрит по сторонам и заглядывает за забор, после чего уходит в противоположном направлении.
Екатерина Гура