Вакцина в таблетках: процесс запущен

При этом он подтвердил, что сейчас Британия столкнулась с перебоями в поставках вакцины AstraZeneca, что нарушает ход кампании по вакцинации.
Такая же проблема существует в ряде других европейских стран, и, по мнению экспертов, вакцина в таблетках поможет решить ее, так как таблетки проще транспортировать и хранить.
Британский гигант в области биотехнологий, компания IoBio сообщила, что начавшиеся ранее испытания препарата в таблетках на животных дали положительный результат. Сейчас IoBio и американская компания ImmunityBio готовы приступить к клиническим испытаниям на территории Британии, как только британский регулятор даст зеленый свет. В США клинические испытания вакцины в таблетках начались еще в январе.
«С капсулами больше не понадобится, чтобы в процессе вакцинации принимали участие медики, их можно будет разослать через Amazon Prime и к субботе провакцинировать все население», — говорит генеральный директор IoBio Уэйн Кэннон.
Многие эксперты согласны, что два укола с разницей в несколько недель, которые могут сделать только медработники, — самый длинный и сложный путь вакцинации из всех возможных. Кроме таблеток, препараты могут существовать в виде капель в нос и пластырей, и все эти возможности необходимо рассмотреть.