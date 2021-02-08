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20:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вакцина в таблетках: процесс запущен

Британский министр по делам иммунизации Надим Захави заявил, что в будущем вакцина может появиться в виде таблеток. По его словам, такие технологии уже в разработке, и у Британии есть возможности для производства широкого спектра вакцин, способных бороться с любыми штаммами.

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Источник: GETTY IMAGES

При этом он подтвердил, что сейчас Британия столкнулась с перебоями в поставках вакцины AstraZeneca, что нарушает ход кампании по вакцинации.

Такая же проблема существует в ряде других европейских стран, и, по мнению экспертов, вакцина в таблетках поможет решить ее, так как таблетки проще транспортировать и хранить.

Британский гигант в области биотехнологий, компания IoBio сообщила, что начавшиеся ранее испытания препарата в таблетках на животных дали положительный результат. Сейчас IoBio и американская компания ImmunityBio готовы приступить к клиническим испытаниям на территории Британии, как только британский регулятор даст зеленый свет. В США клинические испытания вакцины в таблетках начались еще в январе.

«С капсулами больше не понадобится, чтобы в процессе вакцинации принимали участие медики, их можно будет разослать через Amazon Prime и к субботе провакцинировать все население», — говорит генеральный директор IoBio Уэйн Кэннон.

Многие эксперты согласны, что два укола с разницей в несколько недель, которые могут сделать только медработники, — самый длинный и сложный путь вакцинации из всех возможных. Кроме таблеток, препараты могут существовать в виде капель в нос и пластырей, и все эти возможности необходимо рассмотреть.

Справка
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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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