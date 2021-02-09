12:23 (мск), источник: Газета.Ру
«Только сегодня прибыл»: что Михаил Ефремов делает в Москве
Михаил Ефремов пробудет в Москве не менее двух месяцев.
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Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП после этапирования из белгородской колонии в Москву. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал «Газете.Ru», что его транспортировка заняла 3−4 дня.
Ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников сообщил в разговоре с «Газетой.Ru», что актер Михаил Ефремов был доставлен в московский СИЗО-5 «Водник» для проведения следственных действий.
«Три-четыре дня этап занял. Он только сегодня прибыл», — сказал он.
Мельников добавил, что со слов Ефремова его не уведомили в том, для каких именно следственных действий он был доставлен из белгородской колонии в Москву. Актер также сообщил ему, что уже подал кассационную жалобу на приговор суда.
«Он нам сказал, что оформил [кассационную жалобу]. Мы кроме как по условиям содержания особо и не общаемся. Я его спросил: «Как там с кассацией?» Он ответил: «Ну, вот, подал», — рассказал Мельников.
«Предварительно ему сказали, что не менее двух месяцев. В последующем могут продлевать. Он в любом случае должен пройти карантинные мероприятия, это стандартная процедура», — пояснил он.
В комментарии для RT Алексей Мельников сообщил, что Ефремов находится в пятиместной камере с осужденным за кражу соседом.
«Поскольку сам Ефремов уже был в колонии, то в соответствии с законом его соседи теперь будут из числа лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы», — сказал он.
В свою очередь Иван Мельников назвал содержание артиста с ранее судимым соседом недостатком нормативный базы.
Даже в колониях ранее несудимых, так называемых «первоходов», стараются разделять с гражданами, до этого проходившими наказание.
Говоря о том, почему Ефремов на несколько дней «исчез», а его этапирование заняло много времени, Мельников заявил о необходимости модернизации средств транспортировки.
О том, что Михаила Ефремова этапировали из колонии стало известно в начале февраля. Однако его адвокат Петр Хархорин в интервью
«Михаил Ефремов убыл из колонии № 4 Белгородской области. Куда — я вам ответить не могу. И почему — тоже. Пока не раскрываем. У него в колонии все в порядке было», — сказал он.
Позднее в УФСИН по Белгородской области заявили, что Ефремов был транспортирован в Москву для участия в следственных действиях.
«В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса РФ на основании постановления главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Москве 4 февраля осужденный Ефремов был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях», — сообщили в ведомстве.
Михаил Ефремов был осужден на семь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения).
8 июня 2020 года Михаил Ефремов врезался в автофургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина был госпитализирован. На следующий день стало известно, что он умер от полученных травм.
Борис Шибанов