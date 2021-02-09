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15:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Танки, олени и огромный блин: в Татарстане прошел фестиваль саней

В городе Мамадыш в Татарстане в пятый раз прошел фестиваль саней.

Участники украшают сани, надевают костюмы и соревнуются в скорости спуска с горы. Мероприятие прошло несмотря на мороз и коронавирус.

В этом году сани переделывали в здания, танки, пиратские корабли и не только. Гостей угощала полевая кухня.

А студенты политехнического училища также испекли гигантский блин диаметром 2,5 метра.

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