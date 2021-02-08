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22:35 (мск), источник: ТАСС

Количество браков в России в 2020 году уменьшилось на 18,5%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число заключенных браков в России в 2020 году снизилось на 18,5% относительно прошлогодних показателей и достигло почти 770,8 тыс.

В прошлом году количество было около 950,1 тыс., следует из данных Росстата, которые опубликованы на сайте в понедельник.

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Согласно данным Росстата о числе браков и разводов за январь-декабрь 2020 года и за 2019 год по субъектам Российской Федерации, в 2020 году количество разводов составило 564 тыс., что меньше на 9,1% (57 тыс. случаев), чем годом ранее.

По данным Росстата, лидером по количеству зарегистрированных браков в прошлом году стала Москва — почти 66, 5 тыс., это на 19,7% (16,3 тыс.) меньше, чем в прошлом году.

Число разводов, зарегистрированных в Москве, тоже снизилось — на 18% (8,6 тысячи случаев).

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