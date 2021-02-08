Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 февраляДень российской науки, дуэль между Пушкиным и Дантесом, открытие зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
12Последствия снегопада в Москве
22:04 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о том, что препарат может быть менее эффективен для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

«Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает, — отметила она. — Было небольшое исследование [указывающее на низкую эффективность], и оно говорит нам, что нужно больше данных».

Препарат, подчеркнула специалист, понижает уровень тяжелых случаев и сокращает число госпитализаций.

«А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость», — сказала Сваминатан.

Читайте также
ВОЗ тревожит возможная неэффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма

Аналогичную точку зрения высказал и исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт. «Слишком рано списывать вакцину AstraZeneca со счетов», — подчеркнул он.

В последние сутки ситуация в ЮАР в борьбе с пандемией существенно изменилась, так как прибывшая в страну первая партия вакцины AstraZeneca показала, по словам местных ученых, низкую эффективность против быстро распространяющегося в ЮАР штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2.

В результате по распоряжению министра здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе с 7 февраля приостанавливается подготовка к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Она должна была начаться 10 февраля.

ЮАР следует рассмотреть возможность использовать комбинации различных вакцин для борьбы с новым штаммом, заявил в понедельник по телеканалу eNCA глава комитета по вакцинации Барри Шуб.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Захарова: Евросоюзу диктуют, как вести себя с Россией
Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов
Врачи рассказали, как обследоваться после бессимптомного COVID
Росстат назвал число умерших россиян c СOVID-19 в 2020 году
Чудесное спасение зайца от волка попало на камеру наблюдения
Биткоин впервые подорожал до 44 тысяч долларов из-за Илона Маска
Кончаловский рассказал, когда откажется от актрисы Высоцкой
Авто
Блогер, который сжег Mercedes, разбил дорогой Porsche (фото) Михаил Литвин попал в аварию на электрокаре за 12 миллионов рублей
Кино
Шпица-блондинка и уход Дюжева: как прошли «Танцы со звездами» Для выступления в очередном эпизоде шоу актриса примерила неожиданный образ
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Что с коленями Меган Маркл?
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь