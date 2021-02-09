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10:18 (мск), источник: Life.ru

Конфликт поколений. Миллениалы и зумеры рассорились в Сети из-за джинсов

Всё началось с флешмоба, призывающего сжигать и выбрасывать узкие брюки-скинни.

Молодые пользователи Сети массово избавились от облегающих джинсов и тем самым возмутили взрослую аудиторию. На соответствующие посты в «Тиктоке» обратили внимание в Junkee.

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Зумеры (люди, родившиеся в период с 2002 по 2005 год) принялись публиковать видео, в которых они критикуют узкие джинсы-скинни. Флешмоб запустила пользовательница под никнеймом @momohkd, которая порекомендовала сжигать или выбрасывать такие брюки. Её призыв разозлил некоторых комментаторов более старшего поколения. «Если они не нравятся тебе, это не значит, что мы должны их выбросить», «Что за ненависть к джинсам?», «Почему ты говоришь нам, что носить, а что нет?» — писали они.

В свою очередь блогеры, являющиеся представителями поколения миллениалов (люди, родившиеся с 1981 по 2000 год), в ответ на посты молодой аудитории начали делиться шуточными роликами по поводу отказа от облегающих джинсов. Так, пользовательница под ником @leakoob сняла видео, в котором заявила, что не только оставит обтягивающие джинсы в своем гардеробе, но и продолжит носить причёску с прямым пробором, хотя это считается старомодным.

@leakoob

Where are my zillenials at? ##fyp ##old ##genz ##zillenial ##millenial ##middlepart ##skinnyjeans ##laughemoji ##wlyg

♬ original sound - OwenWeir

А американка Тереза Джонс (Theresa Jones) опубликовала ролик, в котором она убегает из дома, узнав, что ей нельзя носить брюки-скинни и использовать смеющийся смайл в переписке, чтобы не показаться слишком старой. Её пост стал вирусным и набрал уже более двух миллионов просмотров.

@.theresa.jones

Im keeping it all ?##guessimoldnow ##middlepart ##sidepart ##skinnyjeans ##genz ##millennial ##momsover30 ##momlife ##1981 ##grandma ##momsoftiktok ##fyp

♬ brandy running and crying - brandy running and crying
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