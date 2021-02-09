Изменится порядок начисления социальных выплат: на сколько выросли пособия и как их получить

Как изменится выплата пособий с 1 марта
По закону переоформлять выплаты на детей до трёх лет нужно ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребёнка. Каждый раз родителям необходимо заново собирать весь пакет документов (в том числе и бумаги, подтверждающие низкий уровень дохода) и подавать в территориальное отделение социальной защиты. Пособие назначается сроком на один год.
— Речь идёт о ежемесячных выплатах семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка. Получать их могут семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте федерации. До 1 марта 2021 года действует беззаявительный порядок предоставления этих выплат. Это значит, что они будут продлеваться автоматически, — рассказала адвокат Марина Симанова.
Соответственно, подавать пакет документов, если ребёнку в этот период исполняется один, два или три года, не нужно. Выплата будет продлена не до 1 марта, а ещё на один год. Но это касается только тех, кто уже получает пособие.
Если родители планируют оформить пособие впервые, то они всё равно должны предоставить в территориальный орган социальной защиты полный пакет документов. Для них не имеет значения, когда это сделать, до 1 марта 2021 года или позже. Они всё равно будут предоставлять документы и ждать ответа о назначении пособия. Подать первичный пакет документов через сайт госуслуг нельзя, для этого нужно обратиться в соцзащиту.
Полина Гусятниковастарший управляющий партнёр юридической компании PG Partners
Если начисление пособия продлили автоматически, то уже не важно, изменился уровень дохода семьи в большую сторону или нет до следующего дня рождения ребёнка. По словам Полины Гусятниковой, выплаты в положенном объёме они всё равно получат.
Что нужно успеть сделать до конца марта
В ПФР предупреждают, что всем семьям, которые зарегистрируют рождение детей в загсах до 31 марта 2021 года включительно, нужно подать заявление на единовременную выплату в пять тысяч рублей. Это можно сделать на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе Пенсионного фонда.
— Речь идёт о выплате родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. Она составляет пять тысяч рублей на каждого ребёнка в семье. Такая мера соцподдержки была введена указом президента в конце прошлого года. Если родители не получили этих денег, то они вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания с заявлением о предоставлении единовременной выплаты, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до трёх лет или на детей от трёх до шестнадцати лет, ПФР перечислил дополнительные пять тысяч автоматически. Это произошло в декабре. При этом если ребёнок в семье появился после 1 июля 2020 года или родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года, то им необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года. В том числе и на детей, родившихся после выхода указа — с 18 декабря 2020 года.
Кстати, выплата предоставляется из федерального бюджета и не зависит от доходов семьи. Не имеет значения также, работают ли родители и сколько они получают. К тому же эта выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.
— Также стоит помнить о том, что с 2021 года выплата пособий на ребёнка осуществляется с той даты, когда ему исполнилось три года. Но лишь в том случае, если заявление было подано не позднее шести месяцев со дня рождения. Если этот срок будет пропущен, то пособие назначается с даты обращения за ним родителей или опекунов, — уточнил юрист Андрей Лисов.
Как изменились суммы пособий с 1 февраля
Напомним также, что с 1 февраля увеличиваются социальные выплаты, которые делает Пенсионный фонд России. На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Её получают 14,7 млн россиян, имеющих право на федеральные льготы. Среди них инвалиды, ветераны боевых действий, люди, пострадавшие от радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда. Размер индексации был установлен исходя из уровня инфляции за 2020 год.
Как сообщают в ПФР, на 4,9% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Получить его можно в натуральной форме или деньгами. Стоимость набора с февраля вырастет до 1211,66 рубля в месяц.
— Сюда входят лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 933,25 рубля в месяц); путёвка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 144,37 рубля в месяц); бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 134,04 рубля в месяц), — уточняют в ПФР.
Помимо того, в феврале увеличится пособие на погребение. Его ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. С февраля проиндексированный размер пособия составляет 6424,98 рубля.