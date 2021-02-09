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10:39 (мск), источник: Life.ru

В российском регионе ввели квоту на домашних животных. В средней однушке можно держать до 20 кошек

А вот делить жилплощадь с таким же количеством собак не удастся, так как им полагается больше места.

Источник: Free-Photos/СС0

В Кировской области власти обязали местных жителей провести перепись всех домашних питомцев, чтобы внести их в общую базу. Помимо этого была также установлена и квота на максимальное количество живности в доме. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства региона.

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Рассчитать предельное количество хвостов можно по формуле. Надо сперва умножить норму предоставления жилплощади (обычно 18 кв. м) на количество жильцов. А затем из общей площади жилья отнять получившееся число. Полученный результат — это свободные метры, которые может официально занять любимец. Главное, чтобы влез в норматив.

«Для собак от 25 килограммов и крупнее — не менее 2,5 кв. метра, для собак до 25 килограммов от 1,5 кв. метра, 0,8 кв. метра для кошек», — говорится в документе.

Исходя из этого получается, что семье из трёх человек можно завести себе одну большую или двух маленьких собак в квартире свыше 57 квадратных метров. Зато один человек может законно делить крышу над головой с 20 кошками в 34-метровой однушке.

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