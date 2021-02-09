Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
05:16 (мск), источник: Известия

Инфекционист оценил необходимость вакцинировать детей от коронавируса

Дети переносят коронавирусную инфекцию легче, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Он добавил, что испытания вакцин от коронавируса на детях пока не начались, поэтому сделать прививку ребенку еще нельзя.

Читайте также
Иммунолог заявил о более быстром формировании антител к COVID у детей

«Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться», — цитирует Тимакова «РИА Новости».

Ранее, 5 февраля, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины «Спутник V» на детях начнется в июне.

2 февраля сообщалось, что российские ученые объяснили низкую заболеваемость COVID-19 у детей плотным графиком вакцинации — иммунная система часто тренирует различные антигены.

Как пояснял заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медуниверситета Алебай Сабитов, дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые «ловили» бы вирусы и позволяли бы им фиксироваться.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кризис добрых дел: пандемия пошатнула позиции благотворителей
Под разным градусом: эта зима бьет рекорды по перепадам температуры
В США договорились о формате проведения импичмента Трампа
ОНФ подготовил проект об отказе пенсионеров от онлайн-платежей
Названы регионы РФ с самой загрязненной питьевой водой
В России вырос спрос на цифровые карты вместо пластиковых
Россияне стали реже вступать в брак
ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Горячие темы на Авто
А не кажется ли вам, товарищи, что мы уже совсем зажрались? Или третий сорт не брак. 475
По форме и содержание. 212
Гипотетически 197
ЛЮБОВЬ. 197
Кино
Шпица-блондинка и уход Дюжева: как прошли «Танцы со звездами» Для выступления в очередном эпизоде шоу актриса примерила неожиданный образ
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Дети
Наталья Подольская сравнила себя в детстве с 5-летним сыном Певица показала архивный снимок
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь