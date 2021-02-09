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07:13 (мск), источник: ТАСС

Опрос: 46% россиян считают опыт самым важным фактором в карьерном росте

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Опыт работы в профессии является наиболее важным фактором для карьерного роста для 46% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру» в партнерстве со «Сбером», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

Исследование сервиса «Работа.ру», который входит в экосистему «Сбера», проводилось в феврале текущего года во всех округах России. В нем приняли участие более 3 тыс. человек старше 18 лет.

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«Почти половина респондентов (46%) считает самым важным фактором для карьерного роста опыт работы в профессии (множественный выбор). Трудолюбие и усердие оказались на втором месте — этот фактор выбрал 41% респондентов», — говорится в исследования.

Еще 40% респондентов назвали в качестве важного фактора хорошие отношения с начальством, в то время как 37% считают значимым для карьерного роста уровень компетенции.

Регулярное повышение квалификации стало пятым по популярности фактором, его выбрал 31% участников опроса.

При этом лишь 16% опрошенных считает значимым физическое здоровье и 19% — условия труда. Кроме того, 21% респондентов указал на то, что важным фактором для продвижения является наличие профильного образования.

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