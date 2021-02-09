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11:17 (мск), источник: Ведомости

Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников сообщил, что покидает пост в театре. На своей странице в Instagram он опубликовал уведомление департамента культуры Москвы, что его трудовой договор заканчивается 25 февраля.

Источник: Агентство «Москва»

«Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас», — написал Серебренников.

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Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 г. В начале февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 800 тыс. руб. Режиссер был признан виновным в особо крупном мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. Ущерб ведомству составил почти 129 млн руб. Серебренникова и других фигурантов дела суд обязал солидарно возместить эту сумму.

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