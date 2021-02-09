Число работающих россиян сократилось до минимума за 10 лет

Количество работающих россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек, что является минимальным показателем за последние 10 лет, подсчитали аналитики FinExpertiza. За год пандемии число занятых россиян упало на 1,65 млн человек. «В таком количестве рабочие места сокращались последний раз лишь в кризисном 2009 году», — отмечают они.
В начале 2020 года в России работали почти 72,4 млн человек. Пандемия, введенные ограничения и падение спроса вынудили предприятия сокращать штаты. В результате к маю число занятых россиян упало на 2 млн — до 70,04 млн человек. К декабрю, на фоне снятия основных ограничений и оживления деловой активности, количество работников подросло до 70,77 млн. Ниже численность занятых россиян была в конце 2010 года — 69,6 млн человек. Тогда из-за финансового кризиса 2009 года экономика за год лишилась 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население сокращалось только в 90-е, отмечают аналитики FinExpertiza.
Работающее население сократилось в 67 из 85 российских регионов. Особенно снижение занятости проявилось в Мордовии, где в четвертом квартале численность работающих упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4%. В Марий Эл спад составил 9,3%, в Карачаево-Черкесии — 8,22%, на Алтае — 8,2%. Также значительно занятость в 2020 году упала в Дагестане (минус 7,71%), Рязанской области (минус 7,7%), Коми (минус 7,3%) и Новгородской области (минус 7,2%).
В Крыму количество занятых по итогам года оказалось на уровне 2019 года. В 17 регионах количество занятых выросло. Максимальный рост произошел в Хабаровском крае — плюс 5,8%, Калмыкии (5,5%), Тыве (5,4%) и Еврейской автономной области (5,1%).
Всемирный банк ранее отмечал, что безработица в России в октябре 2020 года достигла 6,3%.
Это максимальная доля незанятых людей за последние восемь лет, таких цифр не было со времен рецессии после финансового кризиса 2008 года, говорилось в докладе организации.