11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае нашли 2700-летнюю банку с кремом для лица
Она была похоронена вместе с аристократом в древней китайской столице.
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Изучив 2700-летнюю могилу дворянина в городища Люцзява на севере Китая, археологи обнаружили баночку с кремом для лица.
Мягкое желтоватое вещество, идентифицированное как крем, хранилось в покрытой орнаментами бронзовой банке среди других погребальных принадлежностей, говорится в исследовании, опубликованном в Archaeometry. В гробницах китайских аристократов и раньше находили баночки с косметикой, но большинство из них было найдено в женских могилах. Это самый старый старый образец из обнаруженных в захоронении мужчины.
Дворянин, похороненный в городище, жил в так называемый период Вёсны и осени (722−481 год до нашей эры). Город Люцзява в это время был столицей Руи — вассального государства династии Восточная Чжоу. Находка говорит о том, мужская косметика в Китае появилась намного раньше, чем считалось. До сих пор самым древним образцом считался крем, найденный в захоронении середины III века нашей эры.
Согласно одной из гипотез, такие средства для лица использовали, чтобы подчеркнуть высокий социальный статус человека. Но китайские археологи выдвинули и другую версию: возможно, появление такой косметики связано с верованиями раннего даосизма, в котором лунному молоку приписывали магические свойства.
Анна Лысенко