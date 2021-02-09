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11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли 2700-летнюю банку с кремом для лица

Она была похоронена вместе с аристократом в древней китайской столице.

Источник: Han et al. / Archaeometry

Изучив 2700-летнюю могилу дворянина в городища Люцзява на севере Китая, археологи обнаружили баночку с кремом для лица.

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Мягкое желтоватое вещество, идентифицированное как крем, хранилось в покрытой орнаментами бронзовой банке среди других погребальных принадлежностей, говорится в исследовании, опубликованном в Archaeometry. В гробницах китайских аристократов и раньше находили баночки с косметикой, но большинство из них было найдено в женских могилах. Это самый старый старый образец из обнаруженных в захоронении мужчины.

Дворянин, похороненный в городище, жил в так называемый период Вёсны и осени (722−481 год до нашей эры). Город Люцзява в это время был столицей Руи — вассального государства династии Восточная Чжоу. Находка говорит о том, мужская косметика в Китае появилась намного раньше, чем считалось. До сих пор самым древним образцом считался крем, найденный в захоронении середины III века нашей эры.

Химический анализ показал, что крем изготовили из жира крупного рогатого скота, смешанного с моногидрокальцитом, полученным из лунного молока — белого налета на стенах и полу известняковых или доломитовых пещер. Косметика с лунным молоком, нанесенная на лицо, делала его белым, как фарфор.
Источник: Han et al. / Archaeometry

Согласно одной из гипотез, такие средства для лица использовали, чтобы подчеркнуть высокий социальный статус человека. Но китайские археологи выдвинули и другую версию: возможно, появление такой косметики связано с верованиями раннего даосизма, в котором лунному молоку приписывали магические свойства.

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