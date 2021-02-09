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13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимок российских гор попал в топ престижной международной премии

Всего жюри отметило 54 работы со всего мира.

54
фотографии
54
фотографии
54
фотографии

Снимок российского фотографа Евгения Иванова попал в список победителей Национальной премии Sony World Photography Awards 2021. Конкурс отметил его снимок «Где-то там среди гор белоснежных».

Всего жюри отметило 54 снимка от любителей и профессионалов из 50 стран мира. На конкурс прислали больше 330 тысяч фото из 220 стран и территорий.

Премию учредили для поддержки местных фотографов по всему миру. К настоящему времени Sony World Photography Awards наградил уже больше 500 человек. Работы победителей демонстрируют на международных выставках в разных странах.

Ранее Sony World Photography Awards показала лучшие снимки, сделанные студентами.

Анна Лысенко

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