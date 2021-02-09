Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
10Крещенские купания
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
14:04 (мск), источник: Ведомости

Во Франции создали прибор для тестирования на COVID-19 с помощью смартфона

Ученые из Университета Лилля во Франции разработали устройство, позволяющее пройти тестирование на наличие коронавируса с помощью смартфона, сообщила местная радиостанция France Info.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика

Как пояснила одна из профессоров — разработчиков устройства Сабина Шунериц, по форме прибор напоминает USB-накопитель. Его необходимо подключить к смартфону, а затем вставить туда небольшую полоску-тест с биоматериалами.

Новость
Умные маски и кибердезинфекторы: что ждет индустрию COVID Tech

Через 10 минут на экране появится результат. По ее словам, пока необходимо, чтобы биопробу взял специалист. Сейчас ученые совершенствуют процедуру таким образом, чтобы проводить анализ можно было с использованием слюны.

Результаты, которые показывает устройство, сейчас совпадают с теми, что выдают тесты ПЦР, в 88% случаев, отметила профессор. Технология станет доступна через несколько недель. Сейчас разработчики ищут партнера, который присоединился бы к выпуску приборов.

Ученые пока не обращались к правительству Франции со своей разработкой. Однако они планируют сделать это, если не найдут подходящего партнера-промышленника. Сейчас же лаборатория самостоятельно изготавливает около 1 тыс. изобретенных устройств в неделю.

 В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса
Лукашенко не выучил уроки
«Газпром» приостановил транзит газа через Литву в Калининград
Михаила Ефремова снова поместили в СИЗО-5 в Москве
В российском регионе ввели квоту на домашних животных
СМИ: хакеры из КНДР украли больше $300 млн на ядерную программу
Снимок российских гор попал в топ престижной премии
В России изменится порядок начисления социальных выплат
В России захотели установить минимальную цену на пиво
Hi-Tech
Почему вам стоит приобрести филаментные лампы Основные преимущества филаментных ламп перед светодиодными
Горячие темы на Авто
А не кажется ли вам, товарищи, что мы уже совсем зажрались? Или третий сорт не брак. 477
По форме и содержание. 277
мозг покемона 217
Гипотетически 197
Кино
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере Знаменитости поддержали выход трагикомедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Популярные темы на «Детях»
Муж упрекает,что не работаю... 645
Картинки 376
обещали - выполняем) 265
Гимн женской красоте. Франсин Ван Хоув 156
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь