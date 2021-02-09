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15:18 (мск), источник: Газета.Ру

Зачем вокруг Шарм-эль-Шейха возвели 36-километровый забор

Вокруг популярного туристического курорта Шарм-эль-Шейх в Египте построили 36-километровый бетонный забор, обмотанный колючей проволокой. Так власти страны планируют обезопасить туристов от бедуинов и террористов, базы которых расположены в 360 км к северу. На фоне снижения туристического потока власти уже не первый год пытаются привлечь путешественников разными способами: рекламой, скидками на билеты, отменой виз и целым гостелеканалом, посвященным туризму.

Источник: Reuters

Бетонный забор, обмотанный колючей проволокой, построили власти Египта вокруг Шарм-эль-Шейха. Ограждение поможет обеспечить безопасность приезжающих отдохнуть на Красное море и повысить туристическую привлекательность Египта.

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Ограждение длиной 36 км выполнено из бетонных плит с участками проволочной ограды, отделяющей курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира, сообщает CNN Travel.

Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через ворота, оборудованные фотоаппаратами и сканерами. Это сделано для того, чтобы оградить туристов от бедуинов и террористов.

Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков, передает телеканал CNN.

«Расстояние между местами дислокации боевиков и курортами огромно, к тому же безопасность обеспечивает армия: Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия — Южный Синай», — рассказал журналистам губернатор Южного Синая Халед Фуда.

Напомним, что туристический поток в Египет значительно сократился после взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005 году, когда погибли десятки человек, революции 2011 года, а также взрыва террористами самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. В авиакатастрофе погибли 224 человека.

После трагедии Россия полностью прекратила авиасообщение с Египтом — только спустя два года были восстановлены регулярные рейсы в Каир.

«Каир как самостоятельное туристическое направление никогда не был востребован на российском рынке. Это не Стамбул, куда можно прилететь на выходные в экскурсионный или сити-тур. В столицу Египта летают преимущественно с деловыми и гуманитарными целями, в меньшей степени — для транзита на курорты Красного моря или перелета в страны Африки и Ближнего Востока, — подчеркивали в АТОР.

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В свою очередь прямые перелеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх запрещены до тех пор, пока египетская сторона не докажет, что в состоянии обеспечить безопасность туристов, приезжающих на Синайский полуостров. Последняя проверка прошла в конце января 2021 года, и пока российская сторона не приняла окончательного решения по возобновлению авиаперевозок на курорты.

Несмотря на отсутствие чартерного сообщения между Россией и Египтом, на курорты Красного моря в 2020 году отправились 30 тыс. россиян, а в 2019 году там отдохнули около 150 тыс. граждан страны, подчеркивал посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

При этом власти Египта намерены добиться значительного увеличения турпотока из России. Каждый год правительство придумывает новые инициативы по диверсификации туристической деятельности на морском курорте.

Так, в 2019 году власти страны обратились к министру туризма Рании аль-Машат с предложением возить российских туристов на курорты Красного моря через Каир авиакомпанией EgyptAir.

При этом цены на билеты должны были быть значительно снижены за счет субсидирования полетов из бюджета страны.

Вместе с тем в 2020 году член египетского парламента Соад эль Масри предложил создать государственный телеканал, который будет транслироваться на разных языках и продвигать туризм в Египте. В итоге инициативу отклонили.

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Еще одной мерой стала ликвидация туристических виз для посетителей туристических курортов страны — южного Синая, Красного моря, Луксора и Асуана. Такое решение в июне 2020 года приняло правительство Египта.

Также власти снизили для туристов цены на рейсы авиакомпаний «EgyptAir» или «Air Cairo», а также дали скидку 20% на билеты в музеи и археологические объекты. Акция будет действовать до апреля 2021 года.

Помимо этого Министерство туризма запустило рекламную кампанию для туристов «Проведите зиму в Египте» — в ее рамках был выпущен клип на песню популярной телеведущей и певицы Шерин Абдель Вахаб под названием «Египет, земля красоты».

«Эта песня, в которой подчеркиваются очаровательные бирюзовые пляжи, бесподобные живописные пейзажи природы, теплое солнце и известные археологические достопримечательности Египта, передает послание надежды и любви к жизни», — отметили в министерстве.

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