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14:47 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ не нашла источник коронавируса в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла установить источник коронавируса среди животных. Об этом заявили эксперты организации в ходе пресс-конференции в Ухане.

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Эксперт Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваньнань заявил, что в ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов от SARS-CoV-2 было слишком велико, чтобы предположить, что именно эти животные были изначальным источником вируса. Лян добавил, что группа экспертов не нашла свидетельств крупных вспышек COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года.

Питер Бен Эмбарек, специалист ВОЗ по зоонотическим заболеваниям и глава группы экспертов, заявил, что выяснить обстоятельства проникновения вируса на рынок в Ухане не представляется возможным из-за нехватки данных. При этом специалисты обнаружили, что вирус широко циркулировал за пределами рынка. Эмбарек отметил, что расследование экспертов ВОЗ в Ухане выявило новую информацию, но кардинально не изменило картину вспышки COVID-19.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории.

Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек подчеркнул, что вариант с появлением COVID-19 в результате лабораторной утечки сочли маловероятным, поэтому ученые не планируют его изучать в дальнейшем.

Среди остальных гипотез специалисты считают наиболее реальными две — заражение от промежуточного носителя и через поверхность замороженных продуктов. Данные версии допускают, что коронавирус мог быть транспортирован издалека.

Первоначальные результаты нашего исследования показывают, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией и требует дополнительных исследований, более пристального и целенаправленного изучения.
Питер Бен Эмбарек
глава международной группы экспертов ВОЗ
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Люди в масках на одной из железнодорожных станций

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Традиционные закуски на уличном рынке

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Люди в масках на главной торговой улице

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Мужчина ест лапшу

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Девушка на главной торговой улице города

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Пассажирка автобуса

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Городская ярмарка

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На городском рынке

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Люди на городском рынке

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Танцы в одном из парков города

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76-летний Гун Синьхуа в защитной маске курит трубку на уличном рынке

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Мужчины на берегу реки Янцзы

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На Пекин также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.

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