14:47 (мск), источник: Lenta.Ru
ВОЗ не нашла источник коронавируса в Ухане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла установить источник коронавируса среди животных. Об этом заявили эксперты организации в ходе
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Эксперт Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваньнань заявил, что в ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов от SARS-CoV-2 было слишком велико, чтобы предположить, что именно эти животные были изначальным источником вируса. Лян добавил, что группа экспертов не нашла свидетельств крупных вспышек COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года.
Питер Бен Эмбарек, специалист ВОЗ по зоонотическим заболеваниям и глава группы экспертов, заявил, что выяснить обстоятельства проникновения вируса на рынок в Ухане не представляется возможным
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также
Среди остальных гипотез специалисты считают наиболее реальными две — заражение от промежуточного носителя и через поверхность замороженных продуктов. Данные версии допускают, что коронавирус мог быть транспортирован издалека.
Первоначальные результаты нашего исследования показывают, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией и требует дополнительных исследований, более пристального и целенаправленного изучения.
Люди в масках на одной из железнодорожных станций
Традиционные закуски на уличном рынке
Люди в масках на главной торговой улице
Мужчина ест лапшу
Девушка на главной торговой улице города
Пассажирка автобуса
Городская ярмарка
На городском рынке
Люди на городском рынке
Танцы в одном из парков города
76-летний Гун Синьхуа в защитной маске курит трубку на уличном рынке
Мужчины на берегу реки Янцзы
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.
Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На Пекин также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.