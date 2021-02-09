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15:38 (мск), источник: RTVi

Пресс-конференция ВОЗ о происхождении коронавируса: главное

Делегация ВОЗ, которая отправилась в Ухань, чтобы расследовать происхождение коронавируса SARS-CoV-2, выступила на пресс-конференции, где представила промежуточные результаты своей работы.

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RTVI выбрал главное из заявлений ученых

  • Ученые прорабатывали четыре гипотезы о том, как коронавирус мог передаться человеку. Они рассматривали версию передачи от животного-источника напрямую, через посредника, через замороженные продукты, а также теорию появления SARS-CoV-2 в лаборатории.
Несмотря на сходство коронавируса с теми, что можно найти в летучих мышах и панголинах, пока нет оснований однозначно утверждать, что он появился именно в этих животных.
  • Маловероятно, что первый человек заразился SARS-CoV-2 напрямую от летучей мыши. Скорее всего, вирус прошел через еще одно животное-посредника.
  • Членам делегации ВОЗ пока не удалось установить, от какого именно животного коронавирус впервые передался человеку.

  • То, что представители семейства кошачьих и норки могут заразиться SARS-CoV-2, может указать на то, что вирус мог передаться человеку от них. В то же время пока что доказательств этой гипотезы мало.

  • Гипотезу о том, что SARS-CoV-2 могли создать в лаборатории, специалисты ВОЗ считают маловероятной. Ее не будут проверять в дальнейшем.

В природе обнаружить вирус, который мог бы стать предтечей SARS-CoV-2 ученым пока не удалось.
  • Эксперты ВОЗ отчитались, что невозможно установить, как именно коронавирус попал на рынок «Хуанань» в Ухане, где, как считается, зафиксировали первое заражение. При этом на самом рынке эксперты зафиксировали повсеместное заражение поверхностей.
  • Помимо «Хуананя», вспышки коронавируса регистрировали и на других рынках. Многие первые случаи COVID-19 не были связаны с «Хуананем».

Делегация ВОЗ должна была прибыть в Китай для расследования появления коронавируса в начале января, но тогда ученых не пустили через границу. Пекин объяснил, что это было «недоразумение», связанное с противоэпидемиологическими мерами. В итоге специалисты приехали в Китай к середине января, а к работе приступили только после двухнедельного карантина.

В делегацию входят ученые из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Великобритании, США и Вьетнама. Они работают вместе с китайскими коллегами.

Большинство ученых, которые изучают проблемы происхождения SARS-CoV-2, придерживается версии, что вирус впервые появился на уханьском рынке, где продавали мясо экзотических животных. Самым вероятным источником коронавируса специалисты называли летучих мышей, но пока непонятно, передался ли вирус человеку от них напрямую или через животное-посредника.

Reuters
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Люди в масках на одной из железнодорожных станций

Reuters
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Традиционные закуски на уличном рынке

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Люди в масках на главной торговой улице

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Мужчина ест лапшу

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Девушка на главной торговой улице города

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Пассажирка автобуса

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Городская ярмарка

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На городском рынке

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Люди на городском рынке

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Танцы в одном из парков города

Reuters
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76-летний Гун Синьхуа в защитной маске курит трубку на уличном рынке

Reuters
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Мужчины на берегу реки Янцзы

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