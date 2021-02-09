15:38 (мск), источник: RTVi
Пресс-конференция ВОЗ о происхождении коронавируса: главное
Делегация ВОЗ, которая отправилась в Ухань, чтобы расследовать происхождение коронавируса SARS-CoV-2, выступила на
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Несмотря на сходство коронавируса с теми, что можно найти в летучих мышах и панголинах, пока нет оснований однозначно утверждать, что он появился именно в этих животных.
То, что представители семейства кошачьих и норки могут заразиться SARS-CoV-2, может указать на то, что вирус мог передаться человеку от них. В то же время пока что доказательств этой гипотезы мало.
Гипотезу о том, что SARS-CoV-2 могли создать в лаборатории, специалисты ВОЗ считают маловероятной. Ее не будут проверять в дальнейшем.
В природе обнаружить вирус, который мог бы стать предтечей SARS-CoV-2 ученым пока не удалось.
Делегация ВОЗ должна была прибыть в Китай для расследования появления коронавируса в начале января, но тогда ученых не пустили через границу. Пекин объяснил, что это было «недоразумение», связанное с противоэпидемиологическими мерами. В итоге специалисты приехали в Китай к середине января, а к работе приступили только после двухнедельного карантина.
В делегацию входят ученые из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Великобритании, США и Вьетнама. Они работают вместе с китайскими коллегами.
Большинство ученых, которые изучают проблемы происхождения SARS-CoV-2, придерживается версии, что вирус впервые появился на уханьском рынке, где продавали мясо экзотических животных. Самым вероятным источником коронавируса специалисты называли летучих мышей, но пока непонятно, передался ли вирус человеку от них напрямую или через
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