Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 февраляПервая перепись населения Российской империи, начало Русско-японской войны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Джо Байден вступил в должность президента США
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Северное сияние в Канаде показали в эффектном таймлапсе (видео)

Настоящее «небесное шоу» на фоне Млечного Пути.

Жительница Канады Сив Хеанг Тав поделилась впечатляющим таймлапсом северного сияния.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка установила камеру посреди поля в местности Джампинг-Паунд немного западнее Калгари. И хотя город был меньше, чем в 25 км, его световой шум не смог приглушить красоту яркого небесного шоу.

Тав наблюдала сияние около полуночи, температура воздуха при этом опустилась до минус 20 градусов Цельсия. В таймлапсе видны эффектные переливы зеленого, розового и малинового цветов на фоне яркого Млечного Пути. В какой-то момент в небе видны даже световые столбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее астрофотограф Адриен Модюи, живущий на севере Норвегии, показал, как выглядит северное сияние, если в ионосфере происходит резкий скачок плотности плазмы.

Скидки на максимум: на AliExpress скидки до -70%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Эксперты ВОЗ подвели итоги расследования происхождения COVID-19
Михаила Ефремова снова поместили в СИЗО-5 в Москве
В российском регионе ввели квоту на домашних животных
Количество работающих россиян упало до минимума за 10 лет
Снимок российских гор попал в топ престижной премии
Ученые: Бетельгейзе все же взорвется
Биолог рассказала о сдерживающей коронавирус погоде
Hi-Tech
Почему вам стоит приобрести филаментные лампы Основные преимущества филаментных ламп перед светодиодными
Авто
Toyota назвала цены «подключенных» автомобилей в России Первыми автомобилями с функциями Connected Services стали Toyota RAV4 и Lexus ES
Кино
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере Знаменитости поддержали выход трагикомедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Что с коленями Меган Маркл?
Леди
Маша Распутина показала фигуру в пестром бикини Певица взволновала фанатов
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь