15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Северное сияние в Канаде показали в эффектном таймлапсе (видео)
Настоящее «небесное шоу» на фоне Млечного Пути.
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Жительница Канады Сив Хеанг Тав поделилась впечатляющим таймлапсом северного сияния.
Девушка установила камеру посреди поля в местности
Тав наблюдала сияние около полуночи, температура воздуха при этом опустилась до минус 20 градусов Цельсия. В таймлапсе видны эффектные переливы зеленого, розового и малинового цветов на фоне яркого Млечного Пути. В
Ранее астрофотограф Адриен Модюи, живущий на севере Норвегии, показал, как выглядит северное сияние, если в ионосфере происходит резкий скачок плотности плазмы.
Анна Лысенко