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16:15 (мск), источник: Life.ru

В Сети появилось архивное фото Лукашенко без усов, и никто не узнал этого молодого военного

Снимок главы Белоруссии появился на его обновлённом сайте, который проработал недолго.

Источник: president.gov.by

Президента Белоруссии Александра Лукашенко уже долгие годы никто не видел без знаменитых усов, ставших в какой-то мере его визитной карточкой. Но недавно у всего мира появилась возможность узреть редкое явление — на официальном сайте главы страны.

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Ресурс обновился, и с 9 февраля заработала его улучшенная версия, где среди архивных снимков Лукашенко появилось и это фото. На нём молодой лейтенант сидел вместе с маленьким мальчиком, который, скорее всего, является одним из его старших сыновей.

Правда, не выдержав такой ответственности, сайт перестал работать, теперь разработчики экстренно занимаются его восстановлением. Когда ресурс начнёт функционировать, пользователи Сети смогут узнать больше о президенте Белоруссии. На сайте появилось несколько новых разделов, например с архивными снимками или личной жизнью Лукашенко, пишет «КП-Беларусь».

В них подробно рассказывается о его увлечениях и хобби, любви к спорту — лыжам и хоккею, его приусадебном хозяйстве, а также о семье. По информации с сайта, у белорусского лидера есть трое сыновей и семь внуков. Однако ни о матери младшего — Николая, ни о жене Галине, с которой Лукашенко состоит в браке с 1975 года, ничего не сказано.

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