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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях стала вирусной оптическая иллюзия с черной точкой

Забавный эффект и логическое объяснение.

Пользователь Twitter опубликовал картинку с цветными пятнами и маленькой черной точкой посередине. В комментариях он объяснил, что нужно смотреть на точку, не отрываясь в течение 10 секунд, чтобы увидеть необычный эффект.

При соблюдении этих условий на картинке начинают пропадать цветные пятна, и она превращается в однотонную.

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Пост быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям, оставив пользователей в недоумении.

Как позже пояснил автор поста, оптическая иллюзия происходит «по вине мозга». Человеческий глаз может хорошо видеть только в небольшом диапазоне, и нужно смещать взгляд, чтобы мозг смог построить целостный образ. Как только глаз перестает двигаться и внимание концентрируется на каком-то определенном объекте, мозг «достраивает» картинку только с той небольшой информацией, что есть в поле зрения. Именно поэтому пространство вокруг черной точки полностью заполняется бежевым цветом (который окружает точку) без каких-либо цветных вкраплений.

Екатерина Гура

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