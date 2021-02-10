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13:18 (мск), источник: Газета.Ру

Следствие проверит слова Ефремова о подкупе Пашаевым свидетелей

Михаил Ефремов обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в подкупе свидетелей, которые дали заведомо ложные показания по делу о смертельном ДТП с его участием. По словам актера, Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей для подкупа каждого из свидетелей, однако заплатил им только по 300 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Актер Михаил Ефремов во время допроса в полиции рассказал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал заплатить свидетелям за дачу нужных показаний по делу о смертельном ДТП с его участием, пишет Telegram-канал Mash.

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«Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», — передал он слова адвоката.

Ефремов также рассказал, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей на каждого из трех лжесвидетелей. Однако, отметил он, в результате эти люди получили по 300 тыс. рублей. Согласно источнику, актер «намекнул» на то, что бывший адвокат присвоил себе разницу в сумме.

Пашаев ранее заявлял, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в социальных сетях сами — после того, как он объявил о поиске очевидцев ДТП с участием Ефремова. В комментарии телеканалу «360» он сказал, что не делал подобных предложений своему бывшему клиенту.

Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел.
Эльман Пашаев

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что следствие займется проверкой информации о возможном подкупе свидетелей Пашаевым.

«Следствие проверит данные, что трех свидетелей стороны защиты могли подкупить за 300 тыс. рублей каждого», — уточнил источник.

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Адвокат Александр Добровинский, представитель семьи Сергея Захарова, который в прошлом году погиб в ДТП с участием Ефремова, заявил, что расследование дела о лжесвидетельстве будет во многом зависеть от того, какие показания дадут обвиняемые.

«Кто их нанял, кто дал указания говорить то, что они говорили в суде. От их показаний будет зависеть, кого следствие определит виновным во всей этой истории со лжесвидетельством. Но, как я уже говорил, с правосудием шутить нельзя, и данное дело лишь тому пример», — отметил он.

Пашаев в свою очередь выразил уверенность, что обвинениями в его адрес Ефремов «сам вырыл себе яму».

«Судите сами: приходят три человека, говорят, что он сидел на пассажирском сиденье. А обвиняемый потом признается, что был за рулем. Зачем он это сделал? Да потому что другие адвокаты пообещали, что так Ефремов сможет скостить себе срок. Результат вы видели: 7,5 лет колонии», — сказал Пашаев.

Юрист признался, что если бы лжесвидетели были его идеей, то он нашел бы «прожженных товарищей».

«Мне ведь что только не предлагали: были даже желающие взять на себя вину и отсидеть за Ефремова, просили за это суммы от 50 миллионов рублей. Но я же не идиот: весь центр Москвы в камерах, куча народу в городе, как можно такое утаить?» — рассказал адвокат.

Пашаев также обратил внимание на новость об уходе с работы следователя, который занимался делом о смертельном ДТП с участием Ефремова, и предложил свою версию случившегося:

«Скажем так: попросили написать заявление по собственному желанию. И я догадываюсь, почему. В одном из интервью он честно сказал, что обвиняемый из-за внушительной дозы алкоголя ничего не помнит. Эти слова оказались кому-то очень неудобны…».

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8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился Сергей Захаров.

Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

20 ноября 2020 года стало известно о возбуждении трех уголовных дел о даче ложных показаний в отношении свидетелей защиты. Фигуранты дела были вызваны в суд по ходатайству адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Суд пришел к выводу, что их слова противоречат доказательствам, представленным по делу.

Ранее на этой неделе стало известно, что актер подал кассационную жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП после этапирования из белгородской колонии в Москву, где он сейчас и находится.

Илья Курбов

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