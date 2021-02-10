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10:44 (мск), источник: Life.ru

Первое космическое ДТП: как над Россией столкнулись спутники

12 лет назад над полуостровом Таймыр произошло первое известное человечеству столкновение спутников в космосе.

Источник: Rlandmann/CC BY-SA 3.0

Впервые в истории два крупных космических летательных аппарата столкнулись 10 февраля 2009 года. Более чем через полвека после запуска первого искусственного спутника Земли американский Iridium 33 и российский «Космос-2251» не смогли разминуться на орбитах. Сразу после случившегося в научных кругах возникли предположения о том, что для других космических аппаратов это представляет большую угрозу. Стоял вопрос и о безопасности тех, кто находился на Международной космической станции, ведь мельчайшие осколки в условиях космоса могут нанести огромные разрушения.

Как всё случилось?

10 февраля 2009 года пресс-секретарь NASA Кейли Хамфриз заявил о разрушении частного коммерческого спутника Iridium. Его запустили ещё в 1997 году, и на орбите он находился уже достаточно долго. Причиной произошедшего назвали космическое ДТП. Российский спутник в 1993 году был отправлен на ту же высоту. Американские учёные усмотрели в произошедшем вину разработчиков: якобы в космос был отправлен заведомо неисправный российский аппарат.

Столкновение спутников "Космос-2251" и Iridium 33. | Источник: Rlandmann/CC BY-SA 3.0

Позднее выяснилось, что и российский, и американский спутники уже давно не работали и сами являлись космическим мусором. От разрушений после аварии осколки разлетелись по орбите, но ни в один летательный аппарат чудом не попали. Между тем на уровне притяжения Земли, в 800 километрах, находилось, по разным оценкам, около 70 спутников и последствия столкновения могли быть крайне серьёзными.

800 километров — это очень популярная орбита, это орбита дистанционного зондирования Земли и спутниковой телефонии. Там очень много спутников связи, в том числе действующих. Одних спутников серии Iridium на этой орбите 66 штук. Облако обломков, возникшее после столкновения, представляет для этих аппаратов реальную угрозу.
Владимир Соловьёв
Руководитель полётов российского сегмента МКС

Тем не менее через пару недель на Землю начали падать обломки разбившихся спутников. По данным военных, которые приводятся на сайте Spaceweather, фрагмент, получивший название 1993−036PX, вошёл в атмосферу Земли 12 марта, обломок 1993−036KW — 28 марта, 1993−036MC — 30 марта.

Последствия для планеты

Копия спутника системы "Иридиум" (слева), спутник типа "Стрела-2М" (тот же тип, что и у спутника "Космос-2251") (справа). | Источник: Rlandmann/CC BY-SA 3.0

После произошедшего тревогу забили экологи. Они опасались, что обломки столкнувшихся спутников могут загрязнить большую часть России, ведь катастрофа произошла над Таймыром.

Их беспокойство понятно, тем более что в западных СМИ прошла информация о том, что на борту одного из спутников мог находиться ядерный реактор. Представляете, что может случиться, если часть обломков упадёт, например, в озеро Байкал! Поэтому, чтобы предотвратить возможную опасность, экологи попросили нас официально обратиться в соответствующие ведомства, чтобы совместно с компетентными органами взять под контроль расчёты падения обломков спутников на планету Земля.
Константин Цыбко
Председатель правления Общественного экологического совета при Роспотребнадзоре

Большую часть осколков разрушенных спутников удалось отследить. Некоторые из них сгорели при падении на Землю, остальные всё ещё пребывают на орбите.

Дальше — хуже

Как показала дальнейшая космическая практика, столкновение спутников отнюдь не уникальное событие. Почти через 11 лет, в феврале прошлого года, специалисты службы слежения за космическим мусором предупредили о возможном скором столкновении двух выведенных из строя спутников. Речь идёт о целой инфракрасной обсерватории IRAS и небольшом аппарате GGSE-4. Подобные столкновения, по заявлениям учёных, могут повлечь катастрофические последствия для других спутников Земли.

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