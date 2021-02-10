Бумажные «больничные» отменяют. Как не остаться без законных выплат

Впрочем, уже сейчас медицинские организации всех регионов России могут оформлять больничные листы как на бумаге, так и в электронном виде. Проблема в том, что не все лечебные учреждения имеют электронное подключение к единой системе ФСС, а те, что подключены, в основном предпочитают работать по старинке, ведь для многих россиян реальным документом является только «бумажка». И, как выясняется, недаром. Ведь многие пациенты, которые уже воспользовались электронным больничным (в ряде регионов сейчас проходит соответствующий эксперимент), столкнулись с большим количеством бюрократических проблем.
Наталья Николаевна живёт в Новосибирске и работает на одном из оборонных предприятий. В марте прошлого года она вернулась из заграничной турпоездки и заболела. Согласно распоряжению местного губернатора от 16.03.2020 № 44-р Наталье Николаевне до подтверждения отсутствия заболевания CoViD-2019 дистанционно оформили электронный больничный. Но через неделю выяснилось, что тест на вирус отрицательный и у неё обычная ОРВИ. При выписке в поликлинике врач сказал выздоровевшей пациентке, что её электронный больничный уже оформлен и автоматически придёт в бухгалтерию, а ей самой ничего делать не надо. Каково же было удивление женщины, когда на работе бухгалтер, введя номер больничного в систему, сообщил, что принять его и начислить пособие не может. Более того, и к работе Наталья Николаевна приступить не имеет права, так как её больничный в системе находится в статусе «открыт».
Ей пришлось снова посетить врача, который оформлял больничный. Тот ответил, что всё сделал правильно, и сослался на возможный сбой в системе при передаче данных. Наталья Николаевна обратилась в ФСС, и там ей тоже сказали, что больничный числится в системе как открытый, и посоветовали заново обратиться в медицинское учреждение, которое больничный выдавало. Пришлось жительнице Новосибирска идти к главврачу поликлиники, который решил проблему по-своему.
От женщины потребовали заявление об оформлении ей бумажного варианта, а электронный аннулировали, сказав, что так будет проще.
И действительно, бумажный больничный без лишних вопросов тут же приняли в бухгалтерии предприятия, где работает Наталья Николаевна, и пособие начислили в тот же день.
— К сожалению, ситуация Натальи Николаевны с её электронным больничным сейчас типичная, — рассказала бухгалтер одного из ГБУ Москвы Татьяна. — Наша компания с электронными больничными работает в рамках пилотного проекта с лета 2020 года. Проблем оказалось немало. На первом месте — ошибки в данных. Например, если врач при заполнении пропустил букву, то система такой больничный не распознает. При этом если бумажный больничный, даже тот, который надо исправлять, подтверждает хотя бы сам факт, что он выдавался и уже закрыт, то с электронным до его исправления ничего сделать невозможно. И то, что электронные больничные даже после выписки работника висят в системе в статусе «открыт» или «продлён», это обычная история. Как только такое обнаруживается, каждый раз приходится отправлять работника разбираться со своим больничным в поликлинику, а там очень не любят что-то исправлять. Получается, что люди после болезни приходят с номером электронного больничного и надеются на выплату, но мы начислить не можем. А если человек болел больше месяца, то как ему быть? На мой взгляд, система ещё сырая, работа с ошибками в ней не отлажена.
В теории-то всё должно быть просто: электронный больничный выписывает медучреждение, которое подключено к Медицинской информационной системе, информация об этом поступает в отделение ФСС и по месту работы пациента, гражданину сообщается идентификационный номер электронного больничного, который тот должен передать в бухгалтерию своей компании.
Работодатель, подключённый к системе, по номеру должен видеть в базе ФИО своего работника, дни его болезни, название медучреждения, номер и дату выдачи листа. Бухгалтер работодателя, узнав из базы нужную информацию, делает начисление к выдаче пособия по электронному больничному. Но на практике так происходит далеко не всегда. Возможно, что за год, который остался до повсеместного внедрения электронных больничных, работу с передачей данных и исправлением ошибок внутри системы отладят, однако законодательные новации ставят под вопрос возможность получения больничного в некоторых частных клиниках.
До этих пор лучше настаивать на получении только бумажного документа.