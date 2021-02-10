02:34 (мск), источник: Известия
Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус
В начале февраля Роспотребнадзор зарегистрировал отечественный
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ученые смогли кратно уменьшить срок проведения анализа на коронавирус за счет фермента под названием
Он отметил, что точность нового теста примерно соответствует предыдущему, поэтому его можно будет считать основным анализом, а не дополнительным исследованием.
«Там, где анализируется мазок с высокой или средней вирусной нагрузкой, оба теста (и ПЦР, и экспресс) работают примерно одинаково. Там, где количество вирусных частиц в мазке мизерное, начинает выигрывать медленный
Новый тест проводится на том же оборудовании, что и обычный ПЦР, и его может делать тот же персонал. Стоимость систем также не отличается.