Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
03:35 (мск), источник: Известия

Соцрекламу в интернете хотят сделать обязательной

В России хотят сделать обязательной социальную рекламу в интернете. Члены комитета Госдумы по информполитике планируют внести на рассмотрение нижней палаты соответствующий законопроект (есть у «Известий») 10 февраля.

Источник: Известия

Документ предполагает поправки в закон «О рекламе». Он вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Предполагается, что это коснется площадок, распространяющих рекламу, которые посещают более 100 тыс. российских пользователей в сутки.

Роскомнадзор поддерживает законопроект, сказали «Известиям» в ведомстве. В Совфеде и ФАС также поддержали инициативу.

Законопроект предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок. Для этого нужен единый оператор, который будет отбирать рекламные продукты на конкурсной основе и отслеживать выполнение квоты в 5% в общем объеме рекламы в интернете.

По данным трех источников «Известий», оператором может стать «Институт развития интернета». В сентябре 2020 года ИРИ уже подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, Rambler Group и «Яндексом». По нему компании предоставили институту полномочия по размещению соцрекламы на своих ресурсах.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Голая правда: россиянка отсудила деньги за фото в купальнике
Процессор пошел: ноутбуки, колонки и наушники подорожали на 5–20%
Сенат США проголосовал за законность процесса импичмента Трампу
Первый российский регион объявил об отмене ношения масок
Литва возобновила поставки газа в Калининградскую область
Россиян старше 60 лет включили в главную группу по вакцинации
Бизнес просит ввести субсидии на перевозку СУГ на Дальний Восток
Два человека погибли при крушении вертолета в Куршевеле
В России изменится порядок начисления социальных выплат
Gnezdo.ru
5 привычек девочек СССР - пример для нынешних
5 привычек гулящей жены, которые сразу замечают
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Какой цвет одежды старит женщин: 5 оттенков
Кино
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере Знаменитости поддержали выход трагикомедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова
Новости партнеров
Отмена привилегий: как замалчивались преступления Навального
Депутаты-комики: чем заняты "союзники" Навального в Думе
Факты о Навальном: как построил карьеру лидер оппозиции
Есть версия: чего ждут западные дипломаты от Навального
Популярные темы на «Детях»
обещали - выполняем) 293
Подростки и алкоголь 241
А давайте помериемся килограммами? 160
Помогите начать худеть! 145
Леди
Маша Распутина показала фигуру в пестром бикини Певица взволновала фанатов
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь