Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»

В шорт-лист вошли 15 картин. Среди них фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д’Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.
Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Сценарий к ленте Андрей Кончаловский написал совместно с Еленой Киселевой. Оператором-постановщиком выступил Андрей Найденов. Главные роли в ленте исполнили Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.
В шорт-лист «Оскара» также вошла работа еще одного российского режиссера. В номинацию «Лучший документальный полнометражный фильм» включили картину «Гунда» Виктора Косаковского. Эта работа посвящена жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Фильм производства Норвегии и США до этого был включен в список 10 лучших картин 2020 года по версии кинокритика американской газеты New York Times Минолы Даргис.
Окончательные номинанты будут объявлены 15 марта 2021 года. 93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).