Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Крещенские купания
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
09:08 (мск), источник: RTVi

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм». Об этом говорится на сайте премии.

Источник: РИА "Новости"

В шорт-лист вошли 15 картин. Среди них фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д’Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.

Новость
«Солдаты не стреляли»: что рассказал расследователь Новочеркасской трагедии

Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Сценарий к ленте Андрей Кончаловский написал совместно с Еленой Киселевой. Оператором-постановщиком выступил Андрей Найденов. Главные роли в ленте исполнили Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

В шорт-лист «Оскара» также вошла работа еще одного российского режиссера. В номинацию «Лучший документальный полнометражный фильм» включили картину «Гунда» Виктора Косаковского. Эта работа посвящена жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Фильм производства Норвегии и США до этого был включен в список 10 лучших картин 2020 года по версии кинокритика американской газеты New York Times Минолы Даргис.

Окончательные номинанты будут объявлены 15 марта 2021 года. 93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

 Премьер Украины считает «Спутник V» инструментом влияния России
США расследуют дело о пропаже взрывчатки с военной базы
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной
Первый российский регион объявил об отмене ношения масок
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Сенат США решил судить Трампа
Ученые: Бетельгейзе все же взорвется
Россиян старше 60 лет включили в главную группу по вакцинации
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
За просмотром этого фильма забудете обо всём
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Теперь пьяных водителей будут "ловить" по-новому
Кино
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере Знаменитости поддержали выход трагикомедии «Родные» по сценарию Жоры Крыжовникова
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Принцесса Евгения впервые стала мамой В королевской семье случилось долгожданное пополнение
Новости партнеров
Что зеки сделали с Ефремовым на зоне: побледнели даже надзиратели
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь