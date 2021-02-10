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 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
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10:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько зарабатывали Ленин и Сталин?

Зарплаты современных руководителей в десятки раз выше, чем у простого народа. А сколько получали советские лидеры — Ленин и Сталин?

Источник: РИА "Новости"

Когда после революции Ленин стал главой Совнаркома, его оклад на этой должности равнялся 500 руб., — рассказал ст. научный сотрудник Института российской истории РАН Роман Кирсанов. — Это были небольшие деньги, так как в феврале 1919 г. ВЦИК ­установил минимальную зар­плату для рабочих и служащих Москвы и Подмосковья на уровне 600 руб., а максимальный оклад высшего технического и административного персонала составлял 3 тыс. руб. Однако одновременно Ленин возглавлял Совет рабочей и крестьянской обороны, был членом ВЦИК. И нет точных данных, какая доплата ему была за это положена.

Сталин в 1936 г., будучи генеральным секретарём ЦК ВКП (б), получал 1,2 тыс. руб., тогда как средняя зарплата в СССР во второй половине ­1930-х гг. была 300 руб.

Но при этом нужно учитывать, что советские руководители жили не на зар­плату. Они были на полном ­гособеспечении.

Для сравнения: в октябре 2019 г. денежное вознаграждение Председателя Правитель­ства России было установлено в размере 618,7 тыс. руб. в месяц (при средней зарплате по стране в 46,5 тыс. руб.). Причём под вознаграждением подразумевается только твёрдый оклад. Возможны ещё различные надбавки и премии, но данных об их размере нет.

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