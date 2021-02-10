Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
22Быт советских студентов
10Джо Байден вступил в должность президента США
07:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В США разрешили экстренное применение «коктейля» из антител Eli Lilly для лечения коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение «коктейля» из антител фармацевтической компании Eli Lilly. Они используются при лечении COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«FDA выдало разрешение на экстренное применение бамланивимаба и этесевимаба, применяемых вместе для лечения легкого и умеренного течения COVID-19 у взрослых и детей (от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг), с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 и с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19», — сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что клинические испытания подтвердили, что однократное внутривенное совместное введение значительно снизило количество госпитализаций и смертей от COVID-19. Безопасность и эффективность экспериментальной терапии для лечения коронавируса ученые продолжают оценивать.

Читайте также
Гинцбург объявил о разработке принимавшегося Трампом коктейля из антител

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что осенью 2021 года в России могут начаться испытания препарата для лечения больных COVID-19 на основе антител. По его словам, центр получил грант на разработку препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител.

Подобный «коктейль» из антител производства компании Regeneron Pharmaceuticals использовался при лечении 45-го президента США Дональда Трампа, в октябре заразившегося коронавирусом. В ноябре, после выписки господина Трампа из госпиталя, производитель препарата получил разрешение на экстренное применение «коктейля».

Сейчас США находятся на первом месте по количеству заражений коронавирусом в мире. Там заболели 27,7 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кремль отреагировал на призыв сторонников Навального к флешмобу
Песков рассказал что мешает повышению пенсий
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной
Сенат США проголосовал за обсуждение импичмента Трампу
Первый российский регион объявил об отмене ношения масок
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Россиян старше 60 лет включили в главную группу по вакцинации
Ученые: Бетельгейзе все же взорвется
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Дети
Принцесса Евгения впервые стала мамой В королевской семье случилось долгожданное пополнение
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь