10:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Правда или ложь: отличите необычные факты о Пушкине
10 февраля в России — День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы знаете жизнь Солнца русской поэзии.
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10 февраля в России — День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы знаете жизнь Солнца русской поэзии.
Валентина Вздульская
Чем еще запомнилось 10 февраля в истории, смотрите в ролике: