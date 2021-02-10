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10:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Правда или ложь: отличите необычные факты о Пушкине

10 февраля в России — День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Пройдите наш тест и узнайте, как хорошо вы знаете жизнь Солнца русской поэзии.

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Валентина Вздульская

Чем еще запомнилось 10 февраля в истории, смотрите в ролике:

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