11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Турции нашли кувшин серебряных римских монет
Им больше 2 тысяч лет.
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Турецкие археологи объявили о найденном крупном кладе из сотен серебряных римских монет I века до нашей эры.
651 монета с профилями императора Августа, военачальника Марка Юния Брута, больше всего известного как убийца Цезаря, а также самого Цезаря была спрятана в кувшин и зарыта в древнем городе Айзаной на западе Анатолии, сообщает CNN. Сейчас это город Чавдархисар в провинции Кютахья в Эгейском регионе Турции. Находку сделали еще в 2019 году, но официально объявили о ней только сейчас.
Исследователи из Университета Памуккале, возглавляющие раскопки, называют клад «очень особенным». Это не только самая крупная подобная находка за последнее время, но и уникальная коллекция монет. Археологи предположили, что серебро мог привезти в Айзаной высокопоставленный солдат. Большинство монет было отчеканено на юге Италии.
Анна Лысенко