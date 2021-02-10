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11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции нашли кувшин серебряных римских монет

Им больше 2 тысяч лет.

Турецкие археологи объявили о найденном крупном кладе из сотен серебряных римских монет I века до нашей эры.

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651 монета с профилями императора Августа, военачальника Марка Юния Брута, больше всего известного как убийца Цезаря, а также самого Цезаря была спрятана в кувшин и зарыта в древнем городе Айзаной на западе Анатолии, сообщает CNN. Сейчас это город Чавдархисар в провинции Кютахья в Эгейском регионе Турции. Находку сделали еще в 2019 году, но официально объявили о ней только сейчас.

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Храм Зевса в Айзаное

Исследователи из Университета Памуккале, возглавляющие раскопки, называют клад «очень особенным». Это не только самая крупная подобная находка за последнее время, но и уникальная коллекция монет. Археологи предположили, что серебро мог привезти в Айзаной высокопоставленный солдат. Большинство монет было отчеканено на юге Италии.

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