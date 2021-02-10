Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
21Скончался Василий Лановой
11:09 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 млн

МОСКВА, 10 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 14 494, при этом суточный показатель впервые с 17 октября оказался ниже 15 тыс. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,36%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ненецком АО, Хакасии, Магаданской области (по 0,1%), Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Еврейской АО, Амурской области, Республике Алтай, Ингушетии и Чеченской республике (по 0,2%).

Новость
Пресс-конференция ВОЗ о происхождении коронавируса: главное

В частности, за сутки было выявлено 1 169 заразившихся в Санкт-Петербурге, 456 — в Нижегородской области, 362 — в Воронежской области, 349 — в Ростовской области, 302 — в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 418 115 человек.

Выздоровевшие

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечился 3 516 461 человек.

Два дня число выписанных пациентов превышает количество новых выявленных случаев.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 589 пациентов в Санкт-Петербурге, 499 — в Челябинской области, 498 — в Ивановской области, 445 — в Нижегородской области, 391 — в Ростовской области.

Умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 536 против 530 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,95%, следует из данных штаба.

 Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть весной
Первый российский регион объявил об отмене ношения масок
Бумажные «больничные» отменяют. Как не остаться без выплат
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Первое космическое ДТП: как над Россией столкнулись спутники
Тест: отличите правду о Пушкине от мифов
Здоровье
Диетолог дала советы для эффективного похудения Нужно изучать пищевую ценность продуктов.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Звонят и тут же сбрасывают: в чем смысл мошенничества
Иностранцы пришли в ужас после сравнения метро Москвы и Нью-Йорка
Горячие темы на Авто
По форме и содержание. 289
Нужен мужской усредненный взгляд на ситуацию. Статистика, так сказать. 268
мозг покемона 240
ЛЮБОВЬ. 197
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
А давайте помериемся килограммами? 657
Подростки и алкоголь 280
Помогите начать худеть! 175
нормы алкоголя 155
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь