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14:42 (мск), источник: RTVi

Богомолов написал манифест об этическом Рейхе в Европе и особом пути России

Театральный режиссер считает, что западная цивилизация несется в ад, где ее встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Но у России есть шанс спастись. Об этом он написал 10 февраля в своем «манифесте режиссера».

Источник: РИА "Новости"

Режиссер театра и кино опубликовал его в «Новой газете» под названием «Похищение Европы 2.0.».

В нем он указывает на культурную и этическую деградацию европейской цивилизации.

«Европа — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознала себя квир-персоной, а доживающие маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают дежурные слова о добре и справедливости», — отмечает Богомолов.

Персона
Константин Богомолов

Функции контроля за обществом государство передало обществу, считает автор.

Поэтому, по его мнению, «современный западный мир оформляется в Новый этический рейх со своей идеологией — “новой этикой”».

При этом инструментом такого контроля служат социальный сети.

«Ее условными сотрудниками — все “добропорядочные” и “сетево” активные граждане. Они не носят форму, у них нет дубинок и шокеров, но у них есть гаджеты, обывательская жажда власти и потаенная страсть к насилию, а также стадный инстинкт», пишет режиссер.

Богомолов убежден, что эта «новая этическая империя» требует определенной «унификации» общества. Этическая полноценность сменила теорию о «расовой чистоте».

Автор приходит к выводу, что только Россия получила шанс «построить старую добрую Европу», поскольку она оказалась в хвосте того прогресса, который ведет «поезд в босховский ад».

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