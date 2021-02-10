14:42 (мск), источник: RTVi
Богомолов написал манифест об этическом Рейхе в Европе и особом пути России
Театральный режиссер считает, что западная цивилизация несется в ад, где ее встретят мультикультурные
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Режиссер театра и кино опубликовал его в «Новой газете» под названием «Похищение Европы 2.0.».
В нем он указывает на культурную и этическую деградацию европейской цивилизации.
«Европа — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознала себя
Функции контроля за обществом государство передало обществу, считает автор.
Поэтому, по его мнению, «современный западный мир оформляется в Новый этический рейх со своей идеологией — “новой этикой”».
При этом инструментом такого контроля служат социальный сети.
«Ее условными сотрудниками — все “добропорядочные” и “сетево” активные граждане. Они не носят форму, у них нет дубинок и шокеров, но у них есть гаджеты, обывательская жажда власти и потаенная страсть к насилию, а также стадный инстинкт», пишет режиссер.
Богомолов убежден, что эта «новая этическая империя» требует определенной «унификации» общества. Этическая полноценность сменила теорию о «расовой чистоте».
Автор приходит к выводу, что только Россия получила шанс «построить старую добрую Европу», поскольку она оказалась в хвосте того прогресса, который ведет «поезд в босховский ад».