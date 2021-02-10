«Спутником V» привились более 2 млн россиян

«Около 2,2 млн человек получило вакцину, это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек (вакцинация проводится в два этапа.— “Ъ”)», — сказал господин Логунов на круглом столе в Мосгордуме (цитата по «Интерфаксу»).
«По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что будет достигнута цифра 70% иммунной прослойки», — рассказал Денис Логунов.
В России массовая вакцинация стартовала 18 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что когда удастся охватить 60% населения, ситуация с коронавирусом станет полностью контролируемой. Вакцинация при этом является добровольной. В ряде регионов врачи и учителя, однако, периодически сообщают о «добровольно-принудительной» вакцинации.
Эксперты считают, что для некоторых граждан вакцинация действительно стала обязательной после того, как прививку против коронавируса внесли в Национальный календарь профилактических прививок.