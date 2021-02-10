Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
22Быт советских студентов
28Инаугурации прошлого
15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена комната для необычного завтрака римского императора

Трапеза превращалась в «театральное» представление со спецэффектами.

Археологи, изучающие виллу римского императора Адриана, нашли помещение для завтрака, которое использовалась для эффектной демонстрации власти, могущества и «божественного» происхождения правителя.

Руины комнаты для завтрака императора Адриана

Вилла Адриана в Тиволи близ Рима была построена в 118—134 годы нашей эры. Из этого места император Адриан фактически правил Римской империей на закате своей жизни. Вилла входит в число памятников Всемирного наследия как наиболее сохранившийся образчик императорской виллы и александрийского сада, типичного для Рима времен империи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В состав виллы входило около тридцати зданий, разбросанных по площади в один квадратный километр. Большинство руин хорошо изучены, но недавно археологам удалось сделать интересное открытие, сообщает The Times. Ученые смогли идентифицировать помещение, в котором совершалась церемония императорского завтрака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проснувшись, император спускался в комнату с искусственным прудом, посреди которого находилась мраморная платформа, выполнявшая роль своеобразной сцены. Здесь Адриан приступал к трапезе вместе с супругой Вибией Сабиной в присутствии гостей и приближенных лиц.

Читайте также
В Китае нашли 2700-летнюю банку с кремом для лица

За спинами Адриана и его жены находились два фонтана, а помещение освещалось благодаря небольшому окну, размещенному высоко на полукруглой стене. Лучи били императору и императрице в спину, очерчивая их силуэты и делая их визуально более величественными.

По словам археологов, это было эффектное «театральное» зрелище со «спецэффектами», которое тщательно продумывалось до мельчайших деталей, чтобы вызывать трепет гостей и поражать их императорским величием.

«Вилла была “машиной”, которая служила олицетворением божественности императора. Это было почти футуристично», — прокомментировал находку директор Виллы Адриана, итальянский историк искусства Андреа Бручати.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин заявил о случаях манипулирования статистикой по зарплатам
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
Российские биатлонисты готовились к чемпионату мира на базе НАТО
Ефремов обвинил Пашаева в подкупе свидетелей
Миллиардер Рыбаков призвал россиян отказаться от ипотеки
Первое космическое ДТП: как над Россией столкнулись спутники
Тест: отличите правду о Пушкине от мифов
Здоровье
Диетолог дала советы для эффективного похудения Нужно изучать пищевую ценность продуктов.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
В метро Москвы произошла массовая драка
Авто
Сколько зарабатывают гонщики Формулы 1? Изучаем, сколько денег получают спортсмены, которые пилотируют самые быстрые автомобили в мире
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Что с коленями Меган Маркл?
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Леди
Новое фото 34-летней Пелагеи произвело фурор в сети Поклонники комментируют снимок певицы
Новости партнеров
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Изгнан в Россию за провал
Теперь уже нет сомнений: послы приехали в суд поддержать своего агента
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь