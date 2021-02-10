Найдена комната для необычного завтрака римского императора

Археологи, изучающие виллу римского императора Адриана, нашли помещение для завтрака, которое использовалась для эффектной демонстрации власти, могущества и «божественного» происхождения правителя.
Вилла Адриана в Тиволи близ Рима была построена в 118—134 годы нашей эры. Из этого места император Адриан фактически правил Римской империей на закате своей жизни. Вилла входит в число памятников Всемирного наследия как наиболее сохранившийся образчик императорской виллы и александрийского сада, типичного для Рима времен империи.
В состав виллы входило около тридцати зданий, разбросанных по площади в один квадратный километр. Большинство руин хорошо изучены, но недавно археологам удалось сделать интересное открытие, сообщает The Times. Ученые смогли идентифицировать помещение, в котором совершалась церемония императорского завтрака.
Проснувшись, император спускался в комнату с искусственным прудом, посреди которого находилась мраморная платформа, выполнявшая роль своеобразной сцены. Здесь Адриан приступал к трапезе вместе с супругой Вибией Сабиной в присутствии гостей и приближенных лиц.
За спинами Адриана и его жены находились два фонтана, а помещение освещалось благодаря небольшому окну, размещенному высоко на полукруглой стене. Лучи били императору и императрице в спину, очерчивая их силуэты и делая их визуально более величественными.
По словам археологов, это было эффектное «театральное» зрелище со «спецэффектами», которое тщательно продумывалось до мельчайших деталей, чтобы вызывать трепет гостей и поражать их императорским величием.
«Вилла была “машиной”, которая служила олицетворением божественности императора. Это было почти футуристично», — прокомментировал находку директор Виллы Адриана, итальянский историк искусства Андреа Бручати.