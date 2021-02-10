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16:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Самая пожилая жительница Европы переболела коронавирусом

COVID-19 перенесла самая пожилая жительница Европы по имени Люсиль Рэндон из Тулона во Франции. О своей болезни она узнала в середине января, сдав положительный тест. В четверг она отметит свое 117-летие. В 1944 году женщина приняла монашеский постриг, и ее стали звать сестрой Андре.

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Источник: AFP 2020

Она болела бессимптомно, поначалу даже не догадываясь о том, что заразилась коронавирусом. На время болезни ее изолировали от других жителей дома престарелых, в котором она находится. Медицинская помощь ей не понадобилась, и сейчас она считается полностью выздоровевшей.

Сестра Андре слепа и вынуждена передвигаться в кресле-коляске. «Ей очень, очень повезло», — рассказал местным СМИ представитель дома престарелых Дэвид Тавелла.

Когда французские журналисты спросили сестру Андре, не боялась ли она заболеть коронавирусом, та ответила: «Нет, мне не было страшно, потому что я не боюсь смерти. Я рада, что все еще с вами, но я не против отправиться в другое место — к своему старшему брату и к моим бабушке с дедушкой».

Сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. Она является не только самым пожилым жителем Европы, но и вторым по длительности жизни человеком в мире.

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