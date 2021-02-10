16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийская семья на рыбалке «выловила» кенгуру (видео)
И помогла ему освоить новый берег.
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Семья из Западной Австралии отправилась на рыбалку на моторной лодке, но вместо рыбы «поймала» кенгуру.
Джон Тейлор и его семья плыли по заливу Уилсон, когда заметили животное, пытающееся доплыть до берега.
Когда животное было примерно на середине залива, стало очевидно, что оно выдохлось. Голова кенгуру начала периодически уходить под воду. Семья направила лодку к животному, и Тейлор аккуратно подхватил его за лапу и туловище.
Не доставая животное из воды, мужчина держал его, пока лодка медленно направлялась к берегу. У берега, где кенгуру смог встать на лапы, его отпустили.
«Это, конечно, был один из самых интересных уловов в моей рыболовной практике», — пошутил Тейлор в комментарии журналистам, добавив, что дети говорили о происшествии до конца дня. Встреча с кенгуру стала кульминацией их небольших каникул.
Анна Лысенко