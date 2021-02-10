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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийская семья на рыбалке «выловила» кенгуру (видео)

И помогла ему освоить новый берег.

Семья из Западной Австралии отправилась на рыбалку на моторной лодке, но вместо рыбы «поймала» кенгуру.

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Джон Тейлор и его семья плыли по заливу Уилсон, когда заметили животное, пытающееся доплыть до берега. Какое-то время австралийцы просто наблюдали за кенгуру, пытаясь понять, требуется ли ему помощь.

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Когда животное было примерно на середине залива, стало очевидно, что оно выдохлось. Голова кенгуру начала периодически уходить под воду. Семья направила лодку к животному, и Тейлор аккуратно подхватил его за лапу и туловище.

Не доставая животное из воды, мужчина держал его, пока лодка медленно направлялась к берегу. У берега, где кенгуру смог встать на лапы, его отпустили. Какое-то время измотанный «пловец» приходил в себя, а затем скрылся среди деревьев.

«Это, конечно, был один из самых интересных уловов в моей рыболовной практике», — пошутил Тейлор в комментарии журналистам, добавив, что дети говорили о происшествии до конца дня. Встреча с кенгуру стала кульминацией их небольших каникул.

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