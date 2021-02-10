Житель США забронировал место на парковке замороженными штанами

Адам Зельцер из Чикаго поделился в соцсетях необычным методом забронировать место на парковке. Он решил использовать для этого замороженные брюки.
В Чикаго нехватка мест для авто — известная проблема. Ситуация обостряется во время снегопадов, ведь тогда жителям города приходится еще и расчищать парковочное место от снега. Чтобы никто затем не занял расчищенную площадку, горожане ее «бронируют», нагромождая дорожные конусы.
Зельцер решил пойти альтернативным путем: он намочил свои джинсы и оставил их на морозе на 20 минут. Затем мужчина придал им «устойчивую» форму, оставил еще на 20 минут для закрепления результата и отнес на парковку.
В комментарии CBS Chicago Зельцер отметил, что в следующий раз попытается дополнить штаны замороженной рубашкой.
Ранее житель канадского города Калгари проявил не меньшую изобретательность и показал, как «построить» сани из обычного полотенца.