Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 февраляСоздание танцевального ансамбля под руководством Игоря Моисеева, шахматный матч между Гарри Каспаровым и суперкомпьютером и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
10Крещенские купания
17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США забронировал место на парковке замороженными штанами

Это намного интереснее, чем использовать дорожные конусы.

Адам Зельцер из Чикаго поделился в соцсетях необычным методом забронировать место на парковке. Он решил использовать для этого замороженные брюки.

В Чикаго нехватка мест для авто — известная проблема. Ситуация обостряется во время снегопадов, ведь тогда жителям города приходится еще и расчищать парковочное место от снега. Чтобы никто затем не занял расчищенную площадку, горожане ее «бронируют», нагромождая дорожные конусы.

Зельцер решил пойти альтернативным путем: он намочил свои джинсы и оставил их на морозе на 20 минут. Затем мужчина придал им «устойчивую» форму, оставил еще на 20 минут для закрепления результата и отнес на парковку.

В комментарии CBS Chicago Зельцер отметил, что в следующий раз попытается дополнить штаны замороженной рубашкой.

Ранее житель канадского города Калгари проявил не меньшую изобретательность и показал, как «построить» сани из обычного полотенца.

Бытовую технику от топ-брендов распродают с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин заявил о случаях манипулирования статистикой по зарплатам
Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовании
Кадыров отменил обязательный масочный режим в Чечне
Ефремов обвинил Пашаева в подкупе свидетелей
Миллиардер Рыбаков призвал россиян отказаться от ипотеки
Жителей Флориды напугало «НЛО» над морем (видео)
Тест: отличите правду о Пушкине от мифов
Горячие темы на Авто
Нужен мужской усредненный взгляд на ситуацию. Статистика, так сказать. 322
По форме и содержание. 290
мозг покемона 248
ЛЮБОВЬ. 197
Кино
Олеся Судзиловская примерила форму на съемках нового сериала Актриса появится в новом ситкоме «Девушки с Макаровым»
Новости партнеров
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Дети
Певица Валерия зашла в гости к сыну и маленькой внучке (фото) Певица выложила в сеть фотографию с Селин
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь